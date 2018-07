Tough Mudder Norddeutschland: Längster Lauf in Europa startet am Wochenende

In der Lüneburger Heide

Hamburg - Hermannsburg in der Lüneburger Heide ist Schauplatz des längsten Tough Mudder in Europa. Am Wochenende wird auf dem Reiter- und Ferienhof Severloh der Extrem-Hindernislauf über 19 Kilometer ausgetragen. 80 Prozent des Kurses führen durch den Wald.