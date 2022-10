Junge Frau wird von Güterzug erfasst und stirbt

Im Bahnhof in Lingen ist eine Jugendliche vor einen durchfahrenden Zug gestürzt. Sie wurde überrollt und starb. © Lino Mirgeler/Symbolbild

Im Bahnhof von Lingen (EMS) ist eine junge Frau vorn einem Güterzug erfasst worden. Die 22-Jährige starb.

Lingen – Tragisches Unglück im Bahnhof von Lingen (EMS): Am frühen Samstagabend, 8. Oktober 2022, lief eine 22-Jährige von Bahnsteig 1 aus über die Gleise in Richtung des zweiten Bahnsteigs. Dabei übersah sie einen durchfahrenden Güterzug, heißt es von der Polizei. Trotz Schnellbremsung konnte der Zugführer das tonnenschwere Schienenfahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Halten bringen.

Lingen: Junge Frau wird im Bahnhof von Güterzug erfasst und stirbt

Wie Nord-West-Media TV berichtet, überrollte der Zug die junge Frau. Die Feuerwehr musste anschließend mit zahlreichen Kräften ausrücken, um die unter der Bahn liegende 22-Jährige zu retten. Ihre Hilfe war jedoch vergeblich, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Es war an ehrenamtlichen Helfern, das Opfer zu bergen. Das mussten mehrere Passanten mit ansehen, sie wurden von Mitgliedern des Rettungsdienstes und Feuerwehrleuten betreut. Ebenso waren Seelsorger an der Einsatzstelle aktiv. Den Angaben zufolge erlitt der Zugführer einen schweren Schock. Bis in den späten Abend hinein musste der Bahnverkehr im Bereich Lingen eingestellt werden.

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Sonntag, 9. Oktober 2022, um 10:50 Uhr aktualisiert und angepasst. Ursprünglich war von einer Jugendlichen die Rede, es handelte sich jedoch um eine junge Frau im Alter von 22 Jahren.