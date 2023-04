Tödliches Osterwochenende: Sechs Menschen sterben bei Unfällen in Niedersachsen

Überhöhte Geschwindigkeit?

Bei zahlreichen schweren Unfällen in Niedersachsen sind am Osterwochenende insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere wurden verletzt.

Hannover/Bremen – 6 Tote und 14 Verletzte: In Niedersachsen haben sich am Osterwochenende zahlreiche schwere Unfälle ereignet. Das geht aus einem Bericht des Bremer Regionalmagazins Buten un Binnen hervor. Demnach kamen die Fahrer allesamt ums Leben, weil sie mit den Fahrzeugen gegen Bäume prallten.

Bei den Unfällen sollen teils hohe Geschwindigkeiten eine Rolle gespielt haben. Unter den sechs Toten waren vier Autofahrer und zwei Motorradfahrer. 14 Menschen wurden bei weiteren schweren Unfällen verletzt. Die meisten ereigneten sich laut Buten un Binnen im Nordwesten.

Mehrere Tote durch Unfälle in Niedersachsen: 30-Jähriger stirbt am Karfreitagmorgen, am Abend ein Motorradfahrer

So ist ein 30-jähriger Autofahrer am frühen Karfreitagmorgen bei einem Unfall in Schwaförden (Landkreis Diepholz) gestorben. Laut Polizei kam er aufgrund „viel zu hoher Geschwindigkeit“ von der Straße ab, prallte nacheinander mit voller Wucht gegen zwei Bäume, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und lag beim Eintreffen der Rettungskräfte auf der Straße. Seine Verletzungen seien so schwer gewesen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Später am Abend kam ein Motorradfahrer auf der A27 im Landkreis Cuxhaven ums Leben, als ihm ein Auto auffuhr. Trotz der Versuche, den Mann wiederzubeleben, konnte nichts mehr für ihn getan werden.

Tödliches Unfall-Wochenende in Niedersachsen: Zwei Menschen sterben in Lohne

So haben sich zwei tödliche Unfälle innerhalb von knapp zwei Stunden in Lohne im Landkreis Vechta ereignet. Zunächst verlor ein 66-jähriger Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach mit seinem Auto. Er starb noch an der Unfallstelle.

© Nord-West-Media

Rund eine Stunde später kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus Lohne tödlich verletzt wurde. Auch er kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Und auch der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Sieben Schwerverletzte nach Unfall im Auetal

Im niedersächsischen Auetal (Landkreis Schaumburg) wurden sieben Menschen am Karsamstag schwer verletzt. Zwei Autos stießen frontal zusammen, bevor ein drittes Auto seitlich in einen der Unfallwagen prallte. Eine Person zog sich dabei nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährliche Verletzungen zu.

Auch ein betrunkener Mann aus Wildeshausen baute am Ostermorgen, 10. April 2023, in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) einen Unfall. Doch statt sich der Polizei zu stellen, nahm der Mann mit einem Kumpel Reißaus. Die Flucht war erfolglos: Nur kurze Zeit später griffen die Beamten die beiden Männer in einem anderen Auto auf.

© Nord-West-Media