Tödlicher Unfall auf der A31: Zwei Männer sterben

Zwei Männer sind am Freitagmorgen bei einem schweren Autounfall auf der A31 bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) gestorben.

Wietmarschen - Eine 26-jährige Autofahrerin war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur wechselte, um einem weiteren Fahrzeug das Auffahren von einem Rastplatz zu ermöglichen.

Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Mercedes ML, in dem zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren saßen. Der Fahrer versuchte auszuweichen, geriet jedoch ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und prallte anschließend gegen einen Brückenpfeiler.

Unfall auf A31: Mann schleudert aus Auto

Ein Mann wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der zweite Insasse wurde von der Feuerwehr geborgen und starb ebenfalls am Unfallort.

Die 26-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock, ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die junge Frau. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Beide Autos wurden beschlagnahmt, teilt die Polizei mit.

A31 nach tödlichem Unfall gesperrt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn blieb die A31 in Fahrtrichtung Oberhausen noch für knapp eine Stunde gesperrt.

