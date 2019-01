Tödlicher Unfall auf Truppenübungsplatz Bergen

Celle - Auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide ist ein Lkw-Fahrer mit einem Dienstfahrzeug der Bundeswehr tödlich verunglückt.

Wie die Polizei in Celle am Mittwoch mitteilte, war der 55-jährige Zivil-Bedienstete auf dem nicht öffentlichen Teil der Panzerringstraße vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen. Der Pritschen-Lkw mit Sattelzuganhänger knickte dabei Sträucher und einen zwölf Zentimeter dicken Baum um. Als Rettungskräfte nach dem Unfall am Dienstag eintrafen, war der 55-Jährige bereits tot. Hinweise auf andere beteiligte Fahrzeuge gebe es nicht, sagte eine die Polizeisprecherin. Zur Ladung des Lkw gab es keine Angaben.

