Tödlicher Unfall: Senior wird von Abschleppwagen angefahren und stirbt

Von: Johannes Nuß

Bei einem tragischen Unfall in Niedersachsen ist am Mittwoch ein 87-Jähriger tödlich verletzt worden. Er war von einem Abschleppwagen angefahren worden. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Bei einem tragischen Unfall in Niedersachsen ist am Mittwoch ein 87-Jähriger tödlich verletzt worden. Er war von einem Abschleppwagen angefahren worden.

Stadthagen – Bei einem tragischen Unfall in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) in Niedersachsen, ist am Mittwoch, 4. Januar 2023, gegen 14:15 Uhr ein 87-jähriger Senior tödlich verletzt worden. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, sei der Mann von einem Abschleppwagen angefahren worden. Dabei sei der Senior so stark verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.

Senior von Abschleppwagen angefahren: 87-Jähriger stirbt wenig später im Krankenhaus

Der Mann war im Bereich einer Kurve auf die Straße gegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der 42 Jahre alte Fahrer des Abschleppwagens habe noch versucht, mit seinem Fahrzeug auszuweichen, fuhr den Mann jedoch an. Der 87-Jährige war nicht mehr ansprechbar und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er wenig später am Mittwochabend starb.

Die Polizei Stadthagen bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich telefonisch unter 05721/98220 zu melden. Eine Person soll ein Kissen an die Unfallstelle gebracht haben. Auch diese Person wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

