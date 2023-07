Tödlicher Unfall in Buxtehude: Radfahrer stürzt in Fluss und wird erst Stunden später gefunden

Von: Marvin Köhnken

Ein Fahrradfahrer ist in Buxtehude tot in einem Fluss gefunden worden. (Symbolbild) © K. Schmitt/Imago

Eine nächtliche Tour mit dem Fahrrad hat einem Mann in Buxtehude das Leben gekostet. Offenbar war er in einen Fluss gefallen und wurde erst am Folgetag entdeckt.

Buxtehude – Bei einem Unfall mit dem Fahrrad ist ein 54-jähriger Radfahrer im Landkreis Stade (Niedersachsen) offenbar tödlich verletzt worden. Der Mann war laut Angaben der Polizei irgendwann zwischen Freitag, 21. Juli, 22 Uhr, und Samstag, 22. Juli, 10.20 Uhr, an der Hansestraße in Buxtehude unterwegs, als er dort vom Rad stürzte.

Laut den vorläufigen Ermittlungen war der Mann zuvor auf der Halepaghenstraße unterwegs gewesen und hatte die Hansestraße an einer Ampelanlage überquert, um anschließend auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Hafenbrücke weiterzufahren. Stattdessen kam er aus am Samstag noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter in die Viver.

Passanten bemerken Fahrrad an der Viver in Buxtehude

Gegen 10:20 Uhr am Samstag meldeten Passanten der Polizei ein am Flussufer liegendes Fahrrad. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte fanden diese den Mann leblos im Wasser treibend vor. Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Buxtehude sowie der Rettungsdienst wurden zusätzlich alarmiert und trafen kurz darauf an der Unglücksstelle ein. Trotz der Bemühungen der DLRG-Helfer konnte der kassenärztliche Notdienst nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Während des Einsatzes musste die Hansestraße vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr Buxtehude geregelt.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall in Buxtehude

Die genauen Umstände und Gründe für den tragischen Unfall sind derzeit noch unklar. Aus diesem Grund sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die den Radfahrer möglicherweise am Freitagabend gegen 22 Uhr gesehen haben oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04161/647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.