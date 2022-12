Tödlicher Unfall bei Salzgitter: 26-Jährige prallt gegen Baum

Von: Christian Einfeldt

Schwerer Verkehrsunfall bei Salzgitter: Eine 26-jährige Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto. (Symbolbild) © dpa

Verkehrsunfall bei Salzgitter: Eine 26-jährige Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte dann gegen einen Baum. Wenig später war sie tot.

Salzgitter – Am Dienstag, dem 6. Dezember 2022, ereignete sich gegen 8 Uhr in der Nähe von Salzgitter ein schwerer Verkehrsunfall. Einer 26-jährigen Frau kostete es das Leben, als sie mit einem Baum kollidiert war. Gründe, warum die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte, konnten laut Polizeibericht noch nicht ermittelt werden.

Alarmierte Rettungskräfte befreiten die bewusstlose Frau aus ihrem Wagen, der am Straßenrand zur Kreisstraße in Richtung Landesstraße 475 gesichtet worden war. Versuche der Reanimation scheiterten. Die 26-jährige Frau starb an ihren Verletzungen.