Schrecklicher Unfall: Frau prallt gegen Baum und stirbt

Von: Fabian Raddatz

Die Frau wurde durch den Aufprall aus dem Auto geschleudert und starb noch vor Ort. © Nord-West-Media TV

Tod auf der Landstraße: Auf der L846 im Landkreis Vechta kommt eine Frau von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Sie stirbt noch am Unfallort.

Neuenkirchen-Vörden – Starker Regen als Unfallursache? Eine 31-jährige Frau fuhr am frühen Dienstagmorgen auf der L846 in der Nähe von Neuenkirchen Vörden in Fahrtrichtung Damme. Auf gerader Strecke kam sie mit ihrem Mazda aus noch unbekanntem Grund nach rechts von der nassen Fahrbahn ab.

Durch den Aufprall an einem Baum wurde die komplette Fahrerseite abgerissen. Ein großes Trümmerfeld erstreckte sich auf etwa 100 Meter. Der Wagen blieb auf der Fahrerseite auf dem Acker liegen. Die Fahrerin wurde offenbar rausgeschleudert und lag beim Eintreffen der Rettungskräfte tot neben dem Fahrzeug. Der Tacho blieb bei 160 stehen.

Die Feuerwehr wurde zum Ausleuchten der Einsatzstelle alarmiert. Ebenfalls reinigte sie die Straße. Die Polizei hat die Unfallspuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am selben Tag auch im Landkreis Verden. Auf spiegelglatter Straße kam ein 25-Jähriger von der A27 ab, durchbrach eine Leitplanke und prallte ebenfalls gegen einen Baum. Glatteis in Norddeutschland sorgte vielerorts für gefährliche Straßenverhältnisse.