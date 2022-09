Tinder-Dating mit bösem Ausgang: LKA warnt vor „Date Rapes“

Von: Johannes Nuß

Teilen

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt Frauen vor Vergewaltigungen nach Kontakten über Dating-Apps. © Sebastian Gollnow/dpa

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt Frauen vor Vergewaltigungen nach Kontakten über Dating-Apps wie Tinder. Die Fallzahlen sind erschreckend hoch.

Hannover – Dating-Apss wie Tinder werden immer beliebter. Gerade während der Corona-Zeit hat sich das in Deutschland gezeigt. Viele Menschen waren einsam und versprachen sich über das Nutzen von Dates wie Tinder Abwechslung und neue Kontakte. Doch nun warnt das Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen Frauen vor dem Nutzen einer solchen Dating-App. Die Gefahr einer Vergewaltigung scheint nicht gerade gering zu sein, wird dem Beobachter beim Betrachten der Fallzahlen des LKA Niedersachsen bewusst.

Tinder-Dating mit bösem Ausgang: LKA warnt vor „Date Rapes“

Und angesichts steigender Fallzahlen in Niedersachsen warnt das LKA nun auch vor sexuellen Übergriffen nach Kontakten über Dating-Apps wie etwa Tinder. Bis Juli 2022 sei bereits eine niedrige zweistellige Anzahl des Phänomens, das als „Date Rape“ bezeichnet wird, festgestellt worden, teilten die Ermittler Ende der Woche in Hannover mit. Auswertungen hätten für 2021 ebenfalls eine niedrige zweistellige Zahl ergeben, nachdem Vergewaltigungen in diesem Kontext 2019 und 2020 noch im einstelligen Bereich lagen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Beim „Date Rape“ findet laut LKA in der Regel zunächst eine Kontaktaufnahme zwischen Täter und Opfer über Dating-Apps statt. Bei einvernehmlichen Verabredungen zwischen vermeintlich Bekannten komme es dann aber zu erzwungenen oder ungewollten sexuellen Handlungen. Zwar schwankten die Daten noch und das Phänomen mache im Vergleich zur Gesamtzahn der Vergewaltigungen nur 1 bis 3,5 Prozent aus. Das LKA vermutet aber eine hohe Dunkelziffer, da die Taten oftmals nicht angezeigt werden.

LKA warnt vor „Date-Rapes“: Was können Sie tun, damit Ihr erstes Date gut verläuft?

Seien Sie nicht bei jeder neuen Bekanntschaft misstrauisch , aber seien Sie aufmerksam. Haben Sie ein komisches Gefühl bei dem, wie sich die Person benimmt, was sie sagt, wie sie mit Ihnen umgeht? Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn es um das Verhalten Ihrer Verabredung geht.

, aber seien Sie aufmerksam. Haben Sie ein komisches Gefühl bei dem, wie sich die Person benimmt, was sie sagt, wie sie mit Ihnen umgeht? Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn es um das Verhalten Ihrer Verabredung geht. Wenn Sie Ihr Date im Internet kennengelernt haben: Die meisten Plattformen versprechen, dass sie für die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer sorgen. Diese Sicherheit kann jedoch nicht umfassend sein , sodass Sie sich ein eigenes Urteil bilden sollten, ob Ihr Chatpartner in seiner Kommunikation authentisch und seriös rüberkommt oder irgendetwas „komisch“ ist.

, sodass Sie sich ein eigenes Urteil bilden sollten, ob Ihr Chatpartner in seiner Kommunikation authentisch und seriös rüberkommt oder irgendetwas „komisch“ ist. Verabreden Sie sich die ersten Male an öffentlichen Orten . Das reduziert die Gefahr von Übergriffen und bietet Ihnen einen Schutzraum.

. Das reduziert die Gefahr von Übergriffen und bietet Ihnen einen Schutzraum. Sagen Sie Freundinnen und Freunden, mit wem Sie sich verabreden und wohin Sie gehen . Vereinbaren Sie mit einer Vertrauensperson, dass Sie diese nach zwei Stunden anrufen und mit vorher abgesprochenen „Codewörtern“ mitteilen, dass es Ihnen gut geht.

. Vereinbaren Sie mit einer Vertrauensperson, dass Sie diese nach zwei Stunden anrufen und mit vorher abgesprochenen „Codewörtern“ mitteilen, dass es Ihnen gut geht. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Sie über Ihr Handy für den Zeitraum des ersten Dates den Livestandort mit einer vertrauenswürdigen Person teilen , sodass diese Sie anrufen oder – wenn Sie auf die Anrufe nicht reagieren – weitere Schritte einleiten kann, wenn Ihre Wege und Aufenthaltsorte an dem Abend nicht mit Ihrem üblichen Verhalten übereinstimmen. Dazu gibt es spezielle Tracking-Apps, aber beispielsweise bietet WhatsApp diese Funktion

ebenfalls.

, sodass diese Sie anrufen oder – wenn Sie auf die Anrufe nicht reagieren – weitere Schritte einleiten kann, wenn Ihre Wege und Aufenthaltsorte an dem Abend nicht mit Ihrem üblichen Verhalten übereinstimmen. Dazu gibt es spezielle Tracking-Apps, aber beispielsweise bietet WhatsApp diese Funktion ebenfalls. Bei ersten Dates mit Personen, die Sie noch nicht gut kennen, sollten Sie auf Ihren Alkoholkonsum achten und keine Drogen nehmen , die Ihre Urteilsfähigkeit, Ihre Handlungsfähigkeit oder Ihr Bewusstsein beeinträchtigen können.

, die Ihre Urteilsfähigkeit, Ihre Handlungsfähigkeit oder Ihr Bewusstsein beeinträchtigen können. Es kann auch sein, dass Ihr Date Ihnen K.o.-Tropfen in Ihr Getränk mischt. Lassen Sie sich von Ihrem Date nur ein Getränk ausgeben, wenn Sie es direkt vom Thekenpersonal bekommen. Nehmen Sie kein offenes Getränk (Glas oder offene Flasche) von Ihrem Date an. Lassen Sie Ihr Getränk nicht irgendwo stehen, sondern trinken Sie es aus, bevor Sie beispielsweise zur Toilette oder auf die Tanzfläche gehen. Wenn Sie mit Freundinnen und Freunden unterwegs sind: Achten Sie gegenseitig auf Ihre Getränke!

Zur Prävention raten die Ermittler unter anderem, für erste Treffen öffentliche Plätze zu wählen. Zudem sollten Freunde über die Verabredung informiert sein und nach einem abgesprochenen Zeitraum nachfragen, ob alles gut sei. (mit Material der dpa)