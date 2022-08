Tierquäler schlachten Schaf auf Weide – Innereien zurückgelassen

Von: Johannes Nuß

Tierquäler haben auf einer Weide in Göttingen in der vergangenen Woche ein Schaf geschlachtet, das Fleisch gestohlen und anschließend die Innereien auf der Weidefläche liegen lassen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Unbekannte haben in Göttingen auf einer Weide ein Schaf abgeschlachtet, das Fleisch gestohlen und die Innereien liegen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Göttingen – Unbekannte Tierquäler haben in Göttingen in Niedersachsen auf einer Weide ein Schaf geschlachtet und das Fleisch gestohlen. Anschließend ließen sie die Innereien auf der Weide liegen. Wie die Polizei erst am Dienstag, 16. August 2022, mitteilte, soll sich die Tat bereits in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 10. August 2022, ab 15:30 Uhr bis Donnerstag, 11. August 2022, um 11:30 Uhr ereignet haben.

Tierquäler schlachten Schaf auf Weide bei Göttingen: Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet

Tatort war eine Wiese in der Nähe des westlichen Leineufers, gelegen zwischen der Flüthebrücke am Sandweg und der Fußgängerbrücke zwischen Kiessee sowie Jahnstadion. Der Besitzer des Tieres, ein Mann aus Nordhessen, entdeckte die Überreste und alarmierte die Polizei. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Wie die Polizei berichtet, ist die Grünfläche von einem Elektrozaun umgeben und grenzt an einen stark frequentierten Fußweg. Derzeit dient das Gelände insgesamt 170 Zucht- und Landschaftspflegeschafe als Aufenthaltsort und Nahrungsquelle.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

