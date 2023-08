Tennet: Stromtrasse Suedlink geht unter die Elbe

Von: Andree Wächter

Netzbereiter Tennet bereitet einen wichtigen Schritt vor: Der Suedlink geht unter die Elbe. Sechs Stromkabel sollen unter den Fluss.

Wischhafen/Wewelsfleth – Der viele Windstrom von den On- und Offshore-Anlagen soll in den Süden transportiert werden. Dazu wird die umstrittene Stromrasse SuedLink gebaut. Am 11. September soll der Bau an der Elbe beginnen. Zum Spatenstich in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) werden neben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch die beiden zuständigen Minister aus Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, und Niedersachsen, Christian Meyer (alle Grüne), erwartet. Seit Anfang des Jahres laufen bereits die bauvorbereitenden Arbeiten.

Die Elbquerung ist nach Tennet-Angaben eines der größten Sonderbauwerke von Suedlink. Zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen werde Suedlink auf rund fünf Kilometern die Elbe in einem Tunnel unterqueren. Sechs 525-kV-Gleichstromkabel sollen eingezogen und an die Suedlink-Erdkabel auf beiden Seiten der Elbe angeschlossen werden. Die Bauzeit werde voraussichtlich viereinhalb Jahre betragen.

Von Hamburg aus führt der Suedlink weiter in die Landkreise Rotenburg, Heidekreis und Nienburg. In Zeven sind die Kabelzwischenlager fertig und die ersten Spulen sind eingetroffen. Im Landkreis Verden ist zwar auch Tennet am Bauen, aber an zwei anderen Trassen. Konkret geht auch um die Strecke Stade-Landesbergen. Dies ist ein Ersatzneubau. Diese Erdkabel verlegt Tennet auch in Hoya.

Laut der Homepage Netzausbau.de verläuft der Suedlink in Niedersachsen von Rotenburg über den Hurricane-Festival-Ort Scheesel, weiter in Richtung der Gemeinde Brockel. Von dort verläuft der Trassen­vorschlag weiter in Richtung Bothel. Er verläuft weiter westlich der Ort­schaften Wittorf und Jeddingen und tritt bei Stellichte in den Land­kreis Heide­kreis ein. Dort quert er die Autobahn 27 westlich von Walsrode, passiert die Ort­schaft Kirch­boitzen westlich und quert anschließend bei Franken­feld die Aller.

Im Bereich der Samt­gemeinde Steimbke verläuft der Trassen­vorschlag auf einem kurzen Teil­stück im Land­kreis Nienburg (Weser), um anschließend wieder in den Heidekreis zurück­zukehren. Der Abschnitt endet schließlich westlich von Neustadt am Rübenberge (Stadt­teil Stöcken­drebber) an der Grenze zwischen dem Heide­kreis und der Region Hannover.

Suedlink wird 700 Kilometer lang

Die Stromleitung Suedlink soll 700 Kilometern lang werden und Norddeutschland mit seinen vielen Windenergieanlagen mit dem stark industrialisierten Süden Deutschlands verbinden. Die Investitionssumme liegt bei zehn Milliarden Euro. In allen Abschnitten laufen die Planfeststellungsverfahren. Tennet ist für den nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. TransnetBW ist für den südlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Baden-Württemberg verantwortlich. Mit Material der dpa.