Teambetreuer stirbt nach Autobahncrash - Fußballverein trauert

Schwerer Unfall mit Wohnmobil

Hannover - Nach einem schweren Unfall mit einem Wohnmobil auf der A7 nahe Hannover ist einer der fünf Verletzen gestorben. Der 29-Jährige erlag am Sonntag in einer Klinik seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Mann handelte es sich um einen Teambetreuer des Fußball-Vereins SV Adler Hämelerwald.