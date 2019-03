Protest gegen mögliches Ende der Netzkultur lockt Tausende zu Demos

Hannover/Göttingen - Mehr als 3200 Menschen haben am Sonnabend in Hannover gegen die Reform des EU-Urheberrechts demonstriert. Die Initiative "Save the Internet" hatte gemeinsam mit der Piratenpartei sowie Bürgerrechts- und Internetorganisationen bundesweit zu Protestzügen aufgerufen.

In Göttingen gingen rund 200 Menschen auf die Straße. Weitere Demonstrationen waren für den späteren Nachmittag in Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück geplant. Zudem waren Proteste in vielen Städten in ganz Europa angekündigt, in Berlin kamen ersten Beichten zufolge mehr als 10.000 Menschen.

Gegner kritisieren vor allem Artikel 13 der geplanten Reform. Sie befürchten eine Einschränkung der Netzkultur und einen Schritt in Richtung Zensur im Internet. Ebenfalls in der Kritik steht Artikel 11, der ein Leistungsschutzrecht für Verleger einführen würde. Nach Ansicht der Befürworter wird dagegen mit der Reform das Urheberrecht fit für das Internet gemacht. Das Europaparlament stimmt am Dienstag in Straßburg über die umstrittene Reform ab.

Der Rat der EU, der die Regierungen vertritt, müsste die Reform nach dem Votum noch bestätigen. Das gilt aber als Formsache, da die Regierungen auf unterer Ebene bereits zugestimmt haben.

