Tanklaster verunglückt auf A7: Autobahn voll gesperrt

Von: Fabian Raddatz

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei. © Polizei

Nach einem Unfall mit einem Tanklaster ist die Autobahn 7 zwischen Hamburg und Hannover voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bispingen – Weil am frühen Donnerstagmorgen ein Tanklaster auf der A7, an der Anschlussstelle Schneverdingen, verunglückte, ist die A7 Richtung Hannover voll gesperrt. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach werden sich die Bergungsarbeiten und die Sperrung voraussichtlich bis in den Donnerstagnachmittag ziehen.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 38-jährige Fahrer eines mit Kraftstoff beladenen Tankzuges von der Fahrbahn der A7 ab und fuhr in eine Außenschutzplanke, wobei der Tankauflieger zur Seite kippte. Ladung ist bei dem Unfall nicht ausgetreten, der Fahrer blieb unverletzt.

Tanklaster verunglückt auf A7: Autobahn voll gesperrt – weitere Meldungen

Des Weiteren brannte ein Lkw-Anhänger in Großenkneten. Der Schaden ist mit 80.000 Euro immens, obwohl der Fahrer geistesgegenwärtig reagierte und Schlimmeres verhinderte. Zudem ist nach einem Blitzeinschlag im Landkreis Rotenburg der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Landgericht Verden beginnt der Prozess gegen einen 43-jährigen Mann aus Sulingen. Ihm wird vorgeworfen, seinen Lastwagen absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt zu haben. Bei dem Frontalaufprall auf der B6 bei Bruchhausen-Vilsen im November 2022 wurde ein 63-Jähriger getötet.