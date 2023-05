Tag der Helfer in Delmenhorst – tausende Blaulicht-Fans erwartet

Von: Sebastian Peters

Zahlreiche Besucher werden zum Tag der Helfer erwartet (Archivfoto) © Michael Ehresmann

In Delmenhorst in Niedersachsen werden am 7. Mai zahlreiche Blaulicht-Fans erwartet. Der letzte Tag der Helfer wird veranstaltet. Es gibt zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein.

Delmenhorst – Es wird einiges los sein: am 7. Mai 2023 lädt die Nachrichtenagentur NonstopNews und die Borgmeier Media Gruppe zum „Tag der Helfer“ nach Delmenhorst in Niedersachsen ein. Das wichtigste – der Eintritt ist für Klein und Groß kostenlos.

Der Eintritt ist frei: letzter „Tag der Helfer“ in Delmenhorst – tausende Gäste erwartet

Veranstaltung: Tag der Helfer Wo: Gustav-Stresemann-Straße, 27753 Delmenhorst Wann: 7. Mai 2023 ab 11 Uhr bis 17 Uhr

Fans von Blaulicht in allen Formen, Farben und Größen, egal ob in der Luft oder auf der Straße können sich auf einiges freuen. Neben diversen Einsatzfahrzeugen, Vorführungen und Vorträgen wird es dieses Jahr mindestens einen Hubschrauber zu bewundern geben – ein Genehmigungsverfahren für einen zweiten Hubschrauber ist noch in Gange.

Es wird eine Reihe von spektakulären und informativen Aktivitäten geben, einschließlich der Präsenz des bekannten Hypnotiseurs Pharo. Allerdings wird dies der letzte Tag der Helfer sein, wie Gerrit Schröder, Redaktionsleiter bei NonstopNews, ankündigt.

Zum siebten Mal: Tag der Helfer mit Flughafenfeuerwehr, Hubschraubern und zahlreiche weiter Attraktionen

Der 7. Tag der Helfer wird anlässlich des 20. Geburtstages der TV-Nachrichtenagentur NonstopNews in Zusammenarbeit mit der Borgmeier Media Gruppe veranstaltet. Einer der Höhepunkte des Tages wird das Flugfeldlöschfahrzeug „Panther“ der Flughafenfeuerwehr Bremen sein, ein beeindruckendes 56-Tonnen-Gefährt, das nur selten außerhalb des Flughafens zu sehen ist.

In diesem Jahr wird das Programm ausschließlich im Freien auf zwei Aktionsflächen und einer Bühne stattfinden. Es wird viele Angebote für Kinder geben, darunter eine Feuerwehrhüpfburg und Angebote von DLRG, DRK, Johannitern und Polizei. Veranstaltet wird der Tag der Helfer rund um die DIVARENA im Neuen Deichhort in Delmenhorst. Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr sind die Türen zum Veranstaltungsgelände geöffnet.