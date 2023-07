Tafeln sind noch immer unter Druck

Backwaren, Gemüse, Kühlprodukte: Wer bedürftig ist, kann sich bei den Tafeln mit Lebensmitteln versorgen. © dpa

Rekordandrang, Überlastung, Aufnahmestopps: Die Meldungen zur Situation der Tafeln in Deutschland im vergangenen Jahr hatten alarmistischen Charakter. Mittlerweile jedoch ist die Aufmerksamkeit zurückgegangen. Zeit, zu fragen: Wie geht es den Tafeln in Niedersachsen?

Springe/Hannover – Uwe Lampe, Vorsitzender des Landesverbands der Tafeln in Niedersachsen und Bremen, bittet um einen kleinen Aufschub für das Gespräch. Er müsse sich erst einmal zurechtfinden in der neuen Geschäftsstelle, an einem anderen Schreibtisch, sagt er. Kein Problem. 20 Minuten später erzählt er, dass die kurze Verwirrung einer sehr positiven Entwicklung geschuldet ist: die neue Geschäftsstelle inklusive fester Stellen ist eine Folge der angespannten Situation, in der sich die Tafeln zuletzt befanden.

Vor einem Jahr hatte Lampe in einem Interview gesagt: „Wir werden demnächst Menschen versorgen, die im Moment noch gar nicht wissen, dass sie bald Tafelkunden sind.“ Heute sagt er: „Das ist tatsächlich so gekommen.“

In Folge des Ukraine-Kriegs hätten sich zum einen viele Geflüchtete an die Tafeln gewandt, um sich zu versorgen. „Wir hatten damals den Eindruck, dass die Ämter sagen: Wenn ihr Lebensmittel braucht, geht zur Tafel“, sagt Lampe. Das habe zu Überlastung geführt.

Deutlich sinnvoller wäre es seiner Ansicht nach gewesen, Lebensmittelgutscheine für den Einkauf in Supermärkten auszuteilen. Zum anderen habe sich infolge der steigenden Preise für Lebensmittel und Energie auch der Kreis der inländischen Bedürftigen erweitert: Alleinerziehende oder Studierende seien inzwischen immer häufiger Teil der Tafel-Kundschaft, berichtet Lampe.

Die Folge waren Aufnahmestopps und Wartelisten. Teilweise seien diese Beschränkungen noch immer in Kraft, berichtet der Tafel-Vorsitzende.

Einer aktuellen Umfrage unter den Tafeln im Landesverband zufolge nehmen 30 Prozent keine Anmeldungen mehr an, 20 Prozent führen eine Warteliste. Fast jede zweite Tafel hat ihre Öffnungszeiten ausgedehnt. Bundesweit liegen die Anteile noch etwas höher.

Weil es spürbar eng wurde, griff im vergangenen Herbst das Land Niedersachsen ein und erklärte die Tafeln für systemrelevant. Erst erhöhte es die Landesförderung um 42 000 Euro auf 50 000 Euro. Dann kündigte es an, die Einrichtung von zwei neuen Verteilzentren mit bis zu 1,5 Millionen Euro zu fördern. So sollen gespendete Lebensmittel besser gelagert und weiterverteilt werden können.

Bis Ende des Jahres sollen die Zentren dann betriebsfertig sein. Auch in eine Öffentlichkeitskampagne, die für das Ehrenamt bei der Tafel werben soll, steckt das Land Geld.

Lampe ist froh über diese Unterstützung. Wie er seit dem Bundestreffen der Tafel-Verbände vor Kurzem weiß, ist Niedersachsen das einzige Bundesland, das den Tafeln das Label „systemrelevant“ verliehen hat.

Neben der materiellen Hilfe reagierte das Land auch auf die schwelende soziale Lage: Um Konflikten in der Warteschlange gut begegnen zu können, wurden die Ehrenamtlichen in einem Deeskalationskurs an der Polizeiakademie geschult. Bei Bedarf könne das wiederholt werden, sagt Lampe.

All das klingt gut, zeigt aber auch, welcher Druck auf den Tafeln lastet. In Niedersachsen und Bremen versorgen sich dort etwa 200 000 Menschen mit gespendeten Lebensmitteln, laut Lampe so viele wie noch nie. Wobei das eine Art Dauerzustand bei den Tafeln sei: Seit der Gründung vor 30 Jahren stiegen die Zahlen der Bedürftigen kontinuierlich an, erklärt er. Wie geht man mit all dem um? „Das Leid der Menschen ist immer schwer zu ertragen. Aber es gehört dazu. Wir haben gelernt, damit umzugehen“, sagt Lampe.