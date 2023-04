Sushi-Preise in Bremen und Hannover: Einmal okay, einmal absolut top

15 Städte im Vergleich

Sushi liegt im Trend – vor allem in Großstädten. Ein Blick auf die Preise in Bremen und Hannover zeigt, was man dafür in Restaurants im Schnitt zahlen muss.

Bremen/Hannover – Japanisch essen zu gehen, das bedeutet für viele Menschen in Deutschland, Sushi essen zu gehen. Immer mehr Restaurants öffnen nicht nur in Großstädten und versprechen gute Küche aus Fernost. Und auch in Supermärkten auf dem Land, sind die Rollen aus Reis, Algen und Co. mittlerweile angekommen. Während die Qualität selbstredend von Lokal zu Lokal schwankt, zeigt ein Städte-Ranking nun, wo in Deutschland wie viel Geld für Sushi-Rollen ausgegeben werden muss.

Grundlage der Aufstellung sind Daten, die der Lieferservice-Experte Hello Fresh in 15 Städten zusammengestellt hat. Die ermittelten Zahlen beruhen dabei auf einer unwissenschaftlichen und daher nicht repräsentativen Erhebung. Bei Lieferando heißt es, für jede Stadt seien mindestens zehn Speisekarten gesichtet worden. Dabei seien je nach Verfügbarkeit Online-Speisekarten von zufällig ausgewählten Restaurants jeder Stadt und/oder Preise von Lieferdiensten ausgewählt – zu möglichst passenden Speisen.

Sushi in Hannover besonders günstig – Bremen liegt preislich im Mittelfeld

Insgesamt zeigt das Sushi-Ranking tatsächlich ein deutliches Gefälle. An der Spitze steht dabei München (9,74 Euro), gefolgt von Düsseldorf (9,10 Euro) für jeweils vier unterschiedliche Sushi-Rollen. Hannover wiederum taucht auf dem letzten, also dem für Kunden kostengünstigsten Platz auf. In der niedersächsischen Landeshauptstadt kostet das japanische Algen-Gericht in vierfacher Ausführung durchschnittlich nur 5,65 Euro.

Bremen wiederum landet im Hello-Fresh-Ranking mit genau sieben Euro auf Platz sieben – gemütliches Mittelmaß sozusagen. Wie in allen anderen Städten hat man dann einmal Sashimi Shake (rohe Scheiben Fisch), eine California Roll (mit Krebsfleisch), Nigiri Maguro (Thunfischscheiben auf Reis) und Ebi Tempura (Garnele) auf dem Teller oder in der Lieferbox.

Hannover beim Preis für Sashimi Shake auf dem ersten Platz

In Hannover sticht vor allem der Preis für Sashimi Shake heraus. Mit 1,43 Euro ist er in keiner anderen untersuchten Großstadt so günstig. Das gleiche Sushi schlägt in München mit 2,69 Euro pro Stück zu Buche, in Bremen sind es laut der Erhebung 1,72 Euro. Auch in diesem Detail-Ranking liegt die Stadt an der Isar auf Platz ein, die Stadt an der Weser landet mit Platz acht erneut im Mittelfeld. Etwas teurer sind in Bremen beispielsweise die erst kürzlich eröffneten Sushi-Restaurants von Steffen Henssler.

Interessant sind im Ranking auch die Preise für Ebi Tempura. Dabei liegt nämlich Bremen mit 1,59 Euro pro Stück über München, wo die Sushi-Variante 1,53 Euro kostet, im Durchschnitt aber mit einer Rolle mehr pro Portion ausgeliefert oder serviert wird. Hannover ist in diesem Vergleich erneut ganz vorne dabei: 1,04 Euro kostet eine Ebi Tempura-Rolle, günstig ist es in keiner der 14 anderen Großstädte.

Die 15 Großstädte im Sushi-Vergleich Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart

Tatsächlich weist Hello Fresh nicht nur auf die Angebote der Restaurants und Lieferdienste hin. Vielmehr gibt es auch einen Tipp für alle Sushi-Fans, die sich nicht auf Preise und Qualität von Dritten verlassen wollen: „Auch zu Hause kann Sushi in eigener Kreation sehr gut schmecken und vielleicht sogar den Geldbeutel schonen.“ Ob dieses mit eigens eingekauften Produkten zubereitet wird oder auf ein Angebot von Hello Fresh zurückgegriffen wird, muss am Ende wohl jeder Sushi-Fan selbst entscheiden. Eine interessante Alternative sind beispielsweise selbst hergestellte Fischstäbchen-Sushi-Sandwiches.

