Sturmtief „Frederic“ fegt über Bremen und Niedersachsen: Massen-Crash auf A29

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Sturmtief „Frederic“ wirbelte am Sonntag Niedersachsen und Bremen durch und sorgte im Norden für Unfälle. Auf der A29 kam es zu einem Massen-Crash.

Bremen/Großenkneten – Mit Orkan-Böen von bis zu über 100 Stundenkilometern fegte Sturmtief „Frederic“ über das nordwestliche Niedersachsen und Bremen. Besonders stark wütete „Frederic“ an den Küsten, aber auch im Landesinneren war seine Kraft zu spüren, Helfer von Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz.

Dabei handelte es sich hauptächlich um kleinere Einsätze, umgestürzte Bäume und herunterstürzende Dachteile. Für die Nordseeküste galt am Sonntag kurzzeitig eine Sturmflutwarnung – diese wurde am Abend wieder aufgehoben. Ein heftiger Unfall ereignete sich am Sonntag auf der A29 nahe Großenkneten: Bei einem Massen-Crash wurden mehrere Menschen verletzt.

Sturmtief „Frederic“ fegt über Bremen und Niedersachsen: Massen-Crash auf A29

Dabei war wohl ein plötzlich einsetzender Hagelschauer der Grund für den Unfall mit fünf Verletzten auf der A29. Zwei sich der Unfallstelle nähernde Autos, die von einem 44-Jährigen aus dem Landkreis Ammerland sowie einem 32-Jährigen aus dem Kreis Coesfeld gelenkt wurden, kollidierten mit den bereits verunfallten und auf der Fahrbahn liegengebliebenen Auto. Zwei der fünf Unfallbeteiligten trugen schwere Verletzungen davon.

Auf der A 29 in Großenkneten kam es zu einer Massenkollision. © 261News

Auf der B437 in Stotel im Landkreis Cuxhaven fegte eine starke Windböe einen Lkw von der Straße. Der Siebeneinhalb-Tonner fuhr in den Graben und blieb im aufgeweichten Boden stecken. Ein Kran musste anrücken, um das Fahrzeug zu bergen. Verletzt wurde niemand.

Ein Kran musste den verunglückten Lkw bergen. © Peter Will/Nonstop-News

Sturm „Frederic“ wütet im Norden: Nur wenige Einsätze in Bremen

In Bremen verzeichnete die Feuerwehr keine besonderen Einsätze. Ein Sprecher auf Nachfrage: „Das Einsatzgeschehen beschränkte sich auf das Übliche bei so einem Sturm, heruntergefallene Äste, auch mal ein umgeknickter Baum, nichts Dramatisches.“ Hier und da seien auch Mülltonnen umhergewirbelt worden.

Auch in den Landkreisen Diepholz, Verden, Rotenburg konnten Feuerwehr und Polizei keine besonderen Einsätze feststellen.