Sturmtief aus Schweden erreicht Norddeutschland: Sturmböen bis 80 km/h und Gewitter erwartet

Von: Elias Bartl

Teilen

Im Norden bleibt es stürmisch. Auch am Dienstag werden Böen bis 80 km/h und Gewitter erwartet. Das Wetter in Niedersachsen dreht wieder auf.

Hannover – Norddeutschland bereitet sich auf die Auswirkungen eines sich langsam nach Norden bewegenden Sturmtiefs vor, das von Südschweden heranzieht. Das Sturmtief bringt kühle Meeresluft und sorgt für ungemütliches Wetter in Niedersachsen.

Wetter in Niedersachsen bleibt stürmisch: Böen bis zu 80 km/h im Norden

Im Norden bleibt es zunächst regnerisch und windig (Symbolbild). © Ralph Peters/Imago

Das Wetterphänomen wird von stürmischen Böen begleitet, die aus Nordwest bis West wehen und Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h erreichen können. An der Küste und in exponierten Lagen sind beim Wetter in Niedersachsen sogar einzelne Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich. In der Nacht zum Mittwoch ist im Binnenland mit einer allmählichen Abschwächung des Windes zu rechnen.

Zusätzlich zu den starken Winden können im Verlauf des Tages Gewitter auftreten, die sich von Nordwesten her nähern – das Wetter in Niedersachsen bleibt also ungemütlich. Diese Gewitter bringen Starkregen mit sich, der in kurzer Zeit bis zu 15 Liter pro Quadratmeter erreichen kann. Begleitet werden die Gewitter von weiteren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h.

Prognose beim Niedersachsen-Wetter: So wird es in den nächsten Tagen im Norden

Während das Wetter in Niedersachsen am Dienstag, dem 8. August, durch Sturm und Regen geprägt sein wird, soll es nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen zumindest einen kleinen Lichtblick geben: Die Prognose für das Niedersachsen-Wetter zeigt, dass ab Mittwoch die Temperaturen wieder über die 20-Grad-Marke klettern könnten. Zwar sind weiterhin einzelne Schauer möglich, aber spätestens ab Freitag könnte der Sommer zurückkehren.

Die Trendvorhersage für das Wetter in Niedersachsen zeigt zudem, dass der Sommer im Norden, der wegen starker Regenfälle zuletzt sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, wieder an Fahrt aufnehmen könnte. Ab Mitte August könnten die Temperaturen wieder über der 25-Grad-Marke liegen und die Niederschläge deutlich zurückgehen.