Wetterdienst warnt vor Sturmflut und Hochwasser an der Nordsee, in Hamburg und Bremen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Für große Teile der Nordseeküste sowie für Hamburg und Bremen liegt eine Sturmflutwarnung vor. Anwohner sollten sich regelmäßig informieren.

Hamburg/Bremen – Es wird stürmisch im Norden – und das zeigt sich auch am Wellengang: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für Montag, 7. August, bis etwa 21:44 Uhr vor einer Sturmflut. Betroffen sind weite Teile der Nordsee sowie Hamburg und Bremen. An der ostfriesischen Küste werden das Abend- und das Nacht-Hochwasser etwa einen Meter höher als das mittlere Hochwasser sein, an der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet sogar ein bis eineinhalb Meter höher. Zusätzlich warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den gesamten Norden Deutschlands vor Sturmböen. Anwohner sollten sich regelmäßig über die Lage informieren.

Warnungen vor Sturmflut und Sturmböen an der Nordseeküste und in Hamburg

Die Sturmböen, die bereits seit Montagmorgen über weite Teile Niedersachsens sowie ganz Hamburg und Schleswig-Holstein peitschen, halten voraussichtlich noch bis 21 Uhr an. Direkt an der Küste können sie sich bei stürmischem Wetter in Niedersachsen noch bis Dienstag um 2 Uhr in der Früh fortsetzen. Sie erreichen Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometer pro Stunde, in exponierten Lagen sogar bis zu 80 Kilometer pro Stunde.

Der BSH warnt für weite Teile der Nordsee sowie Hamburg und Bremen vor einer Sturmflut. (Symbolbild) © IMAGO/McPHOTO/Wernicke

Auch die Sturmflut ist mitunter auf die aus Nordwesten kommenden Sturmböen zurückzuführen: Sie entsteht laut dem Wetterdienst wetter.net, wenn ein Sturmtief und eine Hochwasserphase aufeinandertreffen. Dabei müssen starke Winde große Wassermassen in Richtung Küste drücken und damit die reguläre Flut noch weiter verstärken. Wie stark eine Sturmflut ausfällt, ist von der Stärke der Winde und ihrem Einfallswinkel, aber auch von der Form der Küste und des Meeresbodens abhängig.

Polizei Hamburg warnt Bürger: Autos umparken und bestimmte Gebiete nicht betreten

Am Montag wird in Niedersachsen, Bremen und Hamburg eine Flut erwartet, die das mittlere Hochwasser – also den durchschnittlichen Wasserstand während Hochwasserphasen, der über einen längeren Zeitraum gemessen wird – um ein bis eineinhalb Meter übersteigt. Die Polizei in Hamburg rät Bürgern, das betroffene Gebiet rund um die Hamburger Elbe zu meiden und vor allem tiefer gelegene Gebiete zu verlassen, insbesondere in Elbnähe, sowie der Hafencity und im Hafen. Fahrzeuge sollten in höher gelegene Gebiete gebracht werden.