Sturmflut an der Nordseeküste erwartet

Bremen/Niedersachsen - Der nächste Herbststurm ist da: Der Deutsche Wetterdienst warnt für Dienstag vor einer Sturmflut an der Nordseeküste, schweren Sturmböen und Orkanböen auf dem Brocken.

Die Nordseeküste muss sich auf eine Sturmflut einstellen. Schwere Sturmböen drohen der niedersächsischen Küstenregion am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aus Richtung West, später aus Nordwest. Vor allem auf den Nordfriesischen Inseln vor der Westküste Schleswig-Holsteins drohen sogar orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Das Mittag-Hochwasser an der Küste und das Nachmittag-Hochwasser in Hamburg und Bremen wird etwa 1,5 Meter höher erwartet als das mittlere Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte.

+ Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Stundenkilometer anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. © Screenshot DWD

Nach Sturmtief "Fabienne" vor vier Wochen steht damit der nächste große Herbststurm bevor. Auf dem Brocken im Harz und dem Fichtelberg im Erzgebirge könnte der Wind laut DWD sogar mit Stärke 12 blasen. Zugleich gehen die Temperaturen im Nordwesten weiter zurück auf Werte zwischen zwei Grad in den höheren Lagen und zwölf Grad im Flachland. Mindestens bis Donnerstag bleibt es im Norden und Osten sehr windig mit einzelnen starken Böen. Ursache ist das bei Island entstandene Tiefdruckgebiet "Sieglinde". Es zieht im Laufe der Woche nach Südskandinavien und zum Baltikum.

Freimarkt in Bremen geöffnet

Update, 13 Uhr:

Der Bremer Freimarkt soll am Dienstag ganz normal ab 13 Uhr öffnen, teilte Tim Cordßen, Pressesprecher des Senats, mit. Die Veranstaltungsleitung beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, die Polizei und die Feuerwehr habe die Wetterlage aufgrund der aktuellen Wetterprognosen um 12 Uhr bewertet.

"Fabienne" war Ende September mit Starkregen und Sturmböen über Deutschland hinweggezogen und hatte vor allem in Thüringen und Sachsen große Schäden hinterlassen.

+ Die Nordseeküste muss sich auf eine Sturmflut einstellen. © dpa

Wetter stört Fährverkehr

Stürmischer Wind und Hochwasser haben am Dienstag für Einschränkungen im Fährverkehr an der Nordseeküste gesorgt. Das bekamen auch einige junge Seehunde zu spüren. Sie waren vor Monaten als Heuler in die Seehundstation Norddeich aufgenommen und dort aufgepäppelt worden. Das Aussetzen in die Freiheit im Watt vor der Insel Baltrum war eigentlich für Dienstag geplant, wurde aber wegen des schlechten Wetters auf Mittwoch verschoben.

In Emden entfielen drei Abfahrten des schnellen Katamarans nach Borkum, dafür setzte die Reederei AG Ems eine langsamere Ersatzfähre am Vor- und Nachmittag ein. Mittwochmittag sollte der Fährbetrieb wieder normal laufen, sagte eine Reedereisprecherin. Wegen der angesagten Witterungsbedingungen sollten am Dienstag auch die Fahrten der Helgoland-Fähre ab Cuxhaven entfallen

Quelle: kreiszeitung.de