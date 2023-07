Amtliche Starkwindwarnung: Sturmfront und Gewitter drohen in Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Der Deutsche Wetterdienst spricht für Teile Niedersachsens eine amtliche Sturmwarnung aus. Die Sturmfront Nikolaus erreicht Norddeutschland.

Hannover/Bremen – Sturmböen, Regen und graue Wolken: Da kommen fast schon herbstliche Gefühle im Norden auf, schaut man sich in diesen Tagen das Niedersachsen-Wetter an. Grund dafür ist das Sturmtief Nikolaus, welches heftige Gewitter, jede Menge Regen und starke Windböen mit sich bringt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht jetzt eine amtliche Sturmwarnung für einige Gebiete im Norden aus.

Amtliche Starkwindwarnung: Sturmfront peitscht auf die Küsten im Norden ein

Regen, Regen, Regen und jede Menge Wind: Ab diesem Wochenende macht das Wetter in Niedersachsen eine Sommerpause. Ab Samstag, 1. Juli, überquert das Sturmtief Nikolaus Nordwestdeutschland und bringt kühle Meeresluft mit sich. Die Höchstwerte betragen dabei 17 bis 21 Grad.

Sturmböen und Regenfronten erreichen Niedersachsen: Der Deutsche Wetterdienst spricht für Teile Norddeutschlands eine amtliche Sturmwarnung aus. (Montage) © Karina Hessland/Imago/DWD

Starkwindwarnung in Niedersachsen: Diese Gebiete sind von Sturmböen betroffen

Nach Angaben des DWD treffen zuerst einzelne Windböen um die 55 km/h die Nordseeküste. Diese lassen nur vorübergehend am Nachmittag nach, frischen spätestens am Sonntag aber wieder auf. Aus diesem Grund spricht der Seewetterdienst Hamburg des DWD für einige Gebiete Norddeutschlands eine amtliche Starkwindwarnung aus. Besonders betroffen sind dabei Küstengebiete der deutschen Nordsee.

Ostfriesische Küste: Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort.

Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort. Elbemündung: Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort.

Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort. Seegebiet Helgoland: Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort.

Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort. Nordfriesische Küste: Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort.

Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Südwest 5 bis 6, westdrehend, dabei Böen von 8 Beaufort.

Wetter in Niedersachsen bleibt unbeständig, regnerisch und windig

Auch am Sonntag wird das Wetter vor allem in der Nordhälfte Niedersachsen von Regen bestimmt. Die Temperaturen klettern in Ostfriesland auf 20, in Göttingen und Hannover bis 23 Grad. Die Sturmböen bleiben insbesondere in Küstennähe, aber auch im Bergland Richtung Harz erhalten.

Der Juni beginnt im Norden nass: Gewitter lösen Sturmfront ab

Bis einschließlich Dienstag, 4. Juli 2023, soll das Niedersachsen-Wetter von Sturm und Regen bestimmt bleiben, gibt der DWD Ausblick. Ab Mittwoch soll der Starkwind nachlassen, jedoch sollen von Westen her zunächst vereinzelte Gewitter, in der Nacht zu Donnerstag dann mehrere Gewitter durch Niedersachsen ziehen. Der Donnerstag selbst werde dann vor allem von schauerartigem Regen bestimmt.