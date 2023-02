Strom- und Gassparen adé: Hallenbäder und Saunen erhöhen Temperaturen

Von: Andree Wächter

So macht das Planschen wieder Spaß: In einigen Hallenbädern wurden die Wassertemperaturen wieder erhöht. Die Kommunen verzichten auf weiteres Strom- und Gassparen. © Foto: Thorsten Eschstruth

Die ersten Hallenbäder in Niedersachsen und Bremen erhöhen wieder die Wassertemperatur. Im Herbst wurde sie wegen der Strom- und Gaslage gesenkt.

Hannover/Bremen – Die Strom- und Gaskrise im Herbst haben die Niedersachsen und Bremer an vielen Stellen gespürt. Die Büros in den Rathäusern durften nur noch 19 Grad haben – und auch in den Hallenbädern machte sich die Energiekrise bemerkbar. Das Wasser war deutlich kühler als in den vergangenen Jahren. Der beliebte Warmbadetag mit Temperaturen über 30 Grad wurde ersatzlos gestrichen.

Die ersten Kommunen rücken nun vom Gas- und Stromsparen ab und drehen den Gashahn weiter auf.

Strom- und Gassparen in Sauna und Hallenbad: Trotzdem viele Gäste in Niedersachsen und Bremen

In Göttingen ist das Ziel des Energiesparens schon Ende Januar 2023 erreicht worden. Die Wassertemperatur in den Freizeitbecken wird wieder angehoben. „Seit Samstag haben wir wieder Normaltemperatur“, so eine Sprecherin laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In anderen Kommunen in Niedersachsen und in der Stadt Bremen bleiben besonders die Becken für die Leistungsschwimmer noch etwas kälter. „Im Wettkampfbecken schwimmt man sich schnell warm“, erklärt ein Sprecher in Oldenburg.

Besonders beim Betrieb der Saunen habe man Strom und Gas eingespart. „Wir haben die Temperatur um ein, zwei Grad gesenkt, das macht was aus beim Stromverbrauch“, sagte der Sprecher. Die Gäste würden es kaum merken. Insgesamt sei der Januar in den städtischen Bädern so voll wie nie: „Zum Jahresanfang kommen alle mit ihren guten Vorsätzen.“ Ganz dicht bleiben die Saunen einstweilen in Hannover. In den städtischen Hallenbädern wurde die Temperatur in den Schwimmerbecken auf 25 Grad reduziert, in den Nichtschwimmerbecken auf 28 Grad. „Im Moment bleibt es dabei, wir haben uns entschieden, Energie zu sparen“, sagt ein Stadtsprecher. Einen spürbaren Besucherrückgang könne man nicht feststellen. „Es gibt sehr viel Verständnis.“

Hallenbad soll nicht unattraktiv werden – trotz hoher Energiekosten in Niedersachsen und Bremen

In Osnabrück wurden die Temperaturen nicht flächendeckend gesenkt, dafür Warmbade-Tage in den Hallenbädern abgeschafft und manche Sauna-Kabinen zeitweise geschlossen. „Wir haben nicht viel runtergedreht, deswegen müssen wir auch nicht wieder hochdrehen“, berichtet Sebastian Philipp von den Statdwerken Osnabrück. Die Zeit der hohen Energiekosten sei nicht vorbei. „Wir wollen aber nicht unattraktiv werden. Wir müssen alles mit Augenmaß machen.“ Der Vorteil: Es wurde in den vergangenen Jahren viel in Energieeffizienz investiert.

Das Hallenbad in Bassum (Landkreis Diepholz) hat schon Mitte Januar die Wassertemperatur erhöht. Die Wassertemperatur im Nichtschwimmerbecken des Hallenbades wird wieder auf 30 Grad Celsius erhöht. Das teilt die städtische Verwaltung mit. Unabhängig von Hallenbädern ist das Energiesparen in Sportstätten ein großes Thema.

Auch in den Hallenbädern in der Stadt Bremen wurden die Wassertemperaturen gesenkt. In Sport- und Lehrschwimmbecken sowie in Plansch- und Solebecken ist das Wasser zwei Grad kälter als gewöhnlich. Doch das könnte sich künftig ändern: Die Bremer Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) wirbt um politische Zustimmung für das Ende der Temperaturabsenkungen, wie ihr Sprecher auf Anfrage bestätigte. Im November hieß es noch: Saunen bleiben kalt.

Anders als in Bremen wurden in Celle bereits mehrere Energiesparmaßnahmen zurückgenommen. Die Stadt teilte am Dienstag, 31. Januar 2023, unter anderem mit, dass es im Schwimmbad wieder wärmeres Wasser als zuvor geben solle. „Das ist ein ziemlich überraschender Alleingang, der in die völlig falsche Richtung zielt“, kritisierte der niedersächsische Energieminister Christian Meyer (Grüne) das gesamte Vorgehen. Anders sieht es im Nachbarbundesland aus. In Schleswig-Holstein mussten einige Spaßbäder bereits schließen.