Streit ums Elterngeld

Von: Katia Backhaus

Einen Antrag auf Elterngeld auszufüllen, bringt in den meisten Fällen keinen Geldregen. © dpa

Die Einkommensobergrenze soll sinken, der Mindestsatz bleibt unangetastet. Kritik kommt auch von den Gleichstellungsbeauftragten Niedersachsens

Hannover/Berlin – Das Thema Elterngeld ist in den vergangenen Tagen zur sprichwörtlichen „heißen Kartoffel“ geworden – so hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seinen Eindruck zur aktuellen Debatte umschrieben. Auslöser dafür waren Sparvorschläge für den Bundeshaushalt 2024 aus seinem Haus. Paare mit einem zu versteuernden Jahresbruttoeinkommen über 150.000 Euro oder Alleinerziehende mit 250.000 Euro sollen die Leistung künftig nicht mehr beziehen können, heißt es darin. Obwohl auch sie die Kürzung als schlechte Lösung bezeichnete, erklärte Familienministerin Lisa Paus (Grüne), sie werde daran festhalten.

„Es darf nicht sein, dass immer wieder Frauen und Kinder die Leidtragenden sind, wenn Einsparungen unternommen werden“, kommentiert Julia Kögler vom Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros Niedersachsen (LAG), die Sparpläne. „Eine weitere Senkung der Einkommensgrenze kann dazu führen, Frauen vermehrt aus dem Erwerbsleben zu drängen und noch mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit aufzubringen“, meint Kögler. Zuletzt war die Einkommensgrenze 2021 von damals 500.000 Euro für Paare abgesenkt worden.

Auch angesichts der fehlenden Krippen- und Kita-Plätze gebe es keine Alternative dazu, dass ein Elternteil zuhause bleibe. „Und das wird in der Regel die Person sein, die weniger verdient, und das ist meist die Frau.“ Um die 150.000-Euro-Grenze nicht zu überschreiten, könne es auch passieren, dass Frauen bereits vor der Elternzeit ihre Arbeitszeit reduzierten.

Kögler findet, dass es bereits seit Längerem an der Zeit ist, das Elterngeld zu überarbeiten: „Ziel sollte sein, Väter mehr in die Verantwortung der Kinderbetreuung und Haushaltsorganisation zu nehmen und Müttern vielfältigere berufliche Perspektiven zu ermöglichen. Der neue Kabinettsbeschluss führt genau in die entgegengesetzte Richtung.“

Die Elterngeldsätze sind seit 2007 unverändert

Reformvorschläge gibt es auch bundesweit. Eine Erhöhung des Elterngeldhöchstsatzes sei nötig, heißt es in einer aktuellen Petition. Die Eingabe wurde am Montag zeitgleich zur Haushaltsdebatte im Petitionsausschuss des Bundestags diskutiert. Die Elterngeldsätze seien trotz der Inflation seit 2007 unverändert, heißt es darin. Der Mindestsatz müsse „armutsfest“ sein und der Höchstsatz, der derzeit bei 1.800 Euro liegt, um 35 Prozent angehoben werden.

Warum das relevant ist, zeigt ein Blick in die Statistik: Den Höchstsatz von 1.800 Euro Elterngeld erhielten im Jahr 2022 in Niedersachsen 17.268 Personen – mehr als die Hälfte davon Väter. Schaut man sich an, auf wie viel Elterngeld Mütter und Väter Anspruch haben, zeigt sich ein großer Unterschied: Während etwa jeder fünfte Mann den Höchstsatz bekam, war das bei etwa jeder zwanzigsten Frau der Fall. Am anderen Ende der Skala ist es umgekehrt: Knapp jede vierte Mutter erhielt nicht mehr als den Mindestsatz von 150 bis 300 Euro Elterngeld. Mit so wenig auskommen musste etwa jeder siebzehnte Vater.

Auch Gleichstellungsbeauftragte Kögler ist für eine Erhöhung der Sätze. Wäre die Lücke zwischen dem Erwerbseinkommen und dem Elterngeld nicht so groß, könnte das ein guter Anreiz sein, um mehr Männer in die Elternzeit zu bringen, meint sie. Und sie hat noch eine andere Idee: Würde das Elterngeld – so wie das aktuell diskutierte Jahresbruttoeinkommen – aus der Summe des Einkommens beider Elternteile berechnet, könnte das ein guter Anreiz sein, um mehr Männer in die Elternzeit und mehr Frauen in die Arbeitswelt zu bringen.