Streit an Haltestelle in Hannover: 34-Jähriger stirbt nach mehreren Schüssen

Von: Steffen Maas

In Hannover wurde am späten Dienstagabend ein 34-jähriger Mann niedergeschossen. Er verstarb später im Krankenhaus.

In Hannover wurde ein 34-jähriger Mann am Dienstagabend im Stadtteil Döhren an einer Stadtbahnhaltestelle erschossen. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Hannover – Grausame Tat in Hannover: Ein 34-Jähriger ist nach einem Streit auf einem Bahnsteig in der niedersächsischen Landeshauptstadt erschossen worden. Der Mann wurde am späten Dienstagabend gegen 23.20 Uhr an einer Stadtbahnhaltestelle im Stadtteil Döhren mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach Schüssen auf 34-Jährigen: Wohl zwei Tatverdächtige flüchtig

Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk, dass mehrere Schüsse auf den Mann abgegeben wurden. Nachdem mehrere Zeugen die Einsatzkräfte alarmiert hatten, wurde das Opfer vor Ort notfallmedizinisch versorgt und umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert – dort erlag der 34-Jährige später an seinen Verletzungen.

Laut NDR informierten mehrere Zeugen die Polizisten, dass kurz nach den Schüssen zwei Personen vom Tatort flüchteten. Die Polizei Hannover fahndet jetzt nach den zwei Tatverdächtigen.

