Tragischer Unfall mit Todesfolge: Radfahrerin wird von Lastwagen überrollt

Von: Steffen Maas

Das zerstörte Fahrrad der Frau liegt in der Einfahrt. © Nord-West-Media TV

Im Süden von Delmenhorst kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall: Ein Lastwagen erfasst eine Radfahrerin und überrollt sie. Die Frau stirbt am Unfallort.

Delmenhorst – Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwochmorgen, 8. März 2023, an der Annenheider Straße im Süden von Delmenhorst: Eine Radfahrerin, die gegen 10 Uhr die Einfahrt zu einem Betriebsgelände überqueren wollte, wurde dort von einem Kipplaster frontal erfasst und überrollt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilen zum Unfallort, für die Frau kommt jedoch jede Hilfe zu spät – sie stirbt noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall in Delmenhorst: Radfahrerin stirbt nach Lkw-Kollision – Seelsorger im Einsatz

Die Einfahrt unweit des Einkaufszentrums, in der der Unfall stattfand. © Nord-West-Media TV

Der Einsatz in der Nähe des Einkaufszentrums in Delmenhorst in Niedersachsen ist aufgrund der schrecklichen Bilder kein leichter. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort weiträumig ab und errichteten Sichtschutzwende, hinter denen die Rettungssanitäter verzweifelt versuchen, die Frau zu retten. Erfolglos.

Vor Ort kümmern sich Seelsorger um alle Beteiligten, Augenzeugen und Ersthelfer und bieten psychologische Unterstützung an. Auch der Fahrer des Lastwagens, der die Zweiradfahrerin überrollte, steht wohl unter Schock und muss versorgt werden.

Für die Einsatzkräfte der Polizei geht es jetzt um die Frage, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.