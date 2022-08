Mit 1,3 Promille: Autofahrer verletzt Radfahrer tödlich

Von: Yannick Hanke

In Northeim erwischt ein Auto einen Radfahrer und verletzt diesen tödlich. Beim Autofahrer werden nach dem Unfall mehr als 1,3 Promille festgestellt. © Sabine Gudath/imago/Symbolbild

Unschöne Nachrichten aus Northeim in Niedersachsen: Ein Auto erfasst einen Radfahrer, der seinen Verletzungen erliegt. Beim Pkw-Fahrer werden 1,3 Promille festgestellt.

Northeim – In Northeim in Niedersachsen wird ein Radfahrer am Sonntagnachmittag, 7. August 2022, von einem Auto erfasst. Der 54-Jährige erliegt seinen Verletzungen und stirbt noch am Unfallort, teilt die Polizei tags darauf mit. Nach dem Unfall wird beim 60-jährigen Autofahrer ein Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille festgestellt. Deswegen ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen bereits eine Blutentnahme an.

Auto erfasst Radfahrer in Northeim tödlich – Pkw-Fahrer weist mehr als 1,3 Promille auf

Wie es von der Polizei Northeim heißt, hatte der Autofahrer auf der Kreisstraße 414 zu einem Überholmanöver in einer Verbotszone angesetzt. Dabei hätte der 60-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Kurz vor einer Kreuzung sei es dann zum Frontalzusammenstoß gekommen.

Zu weiteren Untersuchungen wurde der mutmaßliche Unfallverursacher in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hätte die Unfallaufnahme bereits durch einen Sachverständigen angeordnet. Laut der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 17.000 Euro.

