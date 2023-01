Stephan Weil sicher: „Wir haben die Pandemie unter Kontrolle“

Von: Yannick Hanke

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verrät sein weiteres Vorgehen in der Pandemie. © Focke Strangmann/dpa/Archivbild

Die Maskenpflicht ist im Nahverkehr zum 2. Februar 2023 auch in Niedersachsen passé. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überlegt, noch einen Schritt weiterzugehen.

Hannover – Die Maskenpflicht im Nahverkehr wird in Niedersachsen zum 2. Februar 2023 abgeschafft. Das hält Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trotz des erstmaligen Nachweises von Corona-Variante XBB.1.5 im nördlichen Bundesland für vertretbar. „Wir haben die Pandemie unter Kontrolle“, hieß es vom Sozialdemokraten gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht entspanntere Corona-Lage als in den vergangenen Jahren

„Wir befinden uns mitten im Winter. Da sind die Infektionszahlen in den vergangenen beiden Jahren immer richtig nach oben geschnellt. In diesem Jahr stellen wir genau das Gegenteil fest“, sagte Stephan Weil. Der Ministerpräsident von Niedersachsen sprach von zurückgehenden Infektionszahlen und ging auch auf die neue Mutation ein, auf die „unser Immunschutz offenbar gut“ anspringe.

Ob die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen noch zeitgemäß ist, darauf wollte sich Weil dann aber nicht festlegen. „Das permanente Tragen einer Maske“ wäre für das medizinische Personal zwar eine „sehr große Belastung“. Doch solle man sich den Rat von Experten einholen, so der Sozialdemokrat. Schließlich gebe es Menschen, „die sind da klüger als ich“.

„Wer sich impfen lässt, lebt sicherer“: Stephan Weil mit Impf-Appell

De facto ist die Maskenpflicht in Praxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Infektionsschutzgesetz bundesweit geregelt. Laut dem Landesgesundheitsministerium würde sie auch in Niedersachsen zunächst in Kraft bleiben. Darüber hinaus gilt in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen noch eine Testpflicht.

Indes wird die Corona-Isolationspflicht in Niedersachsen aufgehoben. Abschließend rief Stephan Weil dann noch einmal zur Corona-Schutzimpfung beziehungsweise dem Boostern auf. „Wer sich impfen lässt, lebt sicherer“, so der Ministerpräsident Niedersachsens.