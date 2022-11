Nach Randale vor Oldenburger Disco: Polizei stellt Strafanzeigen gegen 54 Personen

Von: Yannick Hanke

Auseinandersetzung in Oldenburg zwischen der Polizei und etwa 70 Menschen. Daraufhin musste die Achternstraße komplett abgeriegelt werden. © Nord-West-Media TV

Nach der Randale vor einem Nachtclub in Oldenburg stellt die Polizei 54 Strafanzeigen gegen Beteiligte. Sie sollen Beamte mit Flaschen und Steinen beworfen haben.

Update von Dienstag, 8. November 2022, 17:39 Uhr: Oldenburg – Nach Ausschreitungen wegen eines untersagten Konzerts in einem Oldenburger Nachtclub ermittelt die Polizei gegen mehr als 50 Personen. Insgesamt seien Strafanzeigen gegen 54 Personen im Alter zwischen 17 und 35 Jahren erstattet worden. Sie sollen am Samstag, 5. November, vor der Disco „Amber“ Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen haben.

Nach Ausschreitungen in Oldenburg: Polizei stellt Strafanzeigen gegen 54 Personen

Wie die Nordwest-Zeitung berichtet, werde den Randalierern unter anderem Landfriedensbruch, Beleidigung und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte vorgeworfen. Dem Sprecher der Polizei zufolge wurden vier der Beamten leicht verletzt, sie waren aber weiterhin dienstfähig.

Der Rapper Ngee, der ein Konzert im „Amber“ spielen sollte, wäre laut der Nordwest-Zeitung zwischenzeitlich auf das Dach eines Autos geklettert, „um ein kleines Konzert“ zu geben. Das hätte jedoch nicht zur Beruhigung beigetragen. Ob nun auch gegen den Musiker ermittelt wird, wollte der Polizeisprecher aber nicht sagen.

Erstmeldung von Sonntag, 6. November 2022, 13:14 Uhr: Oldenburg – Vor dem Nachtclub „Amber“ in der Oldenburger Innenstadt ist es am Samstagabend, 5. November 2022, zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und etwa 70 Menschen gekommen. Diese wollten dort eine Auftritt des Rappers Ngee sehen. Dort schritt die Polizei ein, weil der Betreiber keine Genehmigung für den Betrieb seiner Disko hatte, aber dennoch Eintrittskarten für den Auftritt des Musikers aus Berlin verkaufte.

Nachtclub „Amber“ in Oldenburg: Betreiber ohne Genehmigung für Disko ruft Polizei auf den Plan

Zudem hätte der Lokalbetreiber auch noch einen Ausschank gemacht, heißt es von Nord-West-Media TV. Deswegen musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag, 6. November, gegen 23:20 Uhr mit einem Großangebot anrücken. Zunächst hätte die Polizei noch versucht, den Betreiber des „Amber“ in der Achternstraße davon zu überzeugen, die Disko zu schließen und die etwa 30 Gäste, die bereits in dem Club waren, davon, sich wieder hinauszubegeben.

Doch mit einmal wäre die Stimmung der Gäste umgeschlagen. Es rückten weitere Polizeikräfte an, die Stimmung sei zunehmend aggressiver geworden. Durch die Polizeimaßnahme hätte der Rapper Ngee auch nicht mehr auftreten können. Als die Lage sich zuspitze, wurden auch nochmals zusätzliche Polizeikräfte aus dem ganzen Umland hinzugezogen. Dann musste die Achternstraße in der Innenstadt von Oldenburg komplett von den Beamten abgeriegelt werden.

Auseinandersetzung in Oldenburger Innenstadt: Polizei mit Flaschen und Steinen beworfen

Die Gäste des Nachtclubs in der kreisfreien Stadt in Niedersachsen, die lautstark rumpöbelten, seien von den Polizeikräften erkennungsdienstlich behandelt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten erteilten Platzverweise gegen etwa 100 Menschen, die vor dem „Amber“ warteten. Daraufhin hätten etwa 70 Leute angefangen, Flaschen und Steine auf die Polizisten zu werfen.

Erst durch die Verstärkung konnte die Situation aufgelöst werden. Das „Amber“ musste schließen. Nun ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte.