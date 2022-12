Staus vor Weihnachten: Straßen am 22. und 23. Dezember voll

Von: Fabian Raddatz

Der ADAC rechnet mit Beginn der Weihnachtsferien mit vollen Straßen. © dpa

Mit dem Beginn der Weihnachtsferien am Freitag in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein werden die Straßen in Deutschland voll.

Hannover – Autofahrer in Deutschland müssen mit der beginnenden Weihnachtszeit zunehmend mit Staus rechnen. In dieser Woche wird es voller als sonst, warnte der ADAC am Montag, 19. Dezember 2022. Vor allem dann, wenn am Donnerstag und Freitag der Berufsverkehr auf den Reiseverkehr trifft. Dann könnten die Straßen an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, so der ADAC.

Ruhig wird es dagegen auf den Fernstraßen an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag – obwohl da schon einige Winterurlauber in den Skiurlaub unterwegs sein werden.

Staus vor Weihnachten: Blechlawinen auch am zweiten Weihnachtstag

Mit der Ruhe auf den Autobahnen ist es dann aber auch am 26. Dezember wieder vorbei. Laut ADAC kehren da nämlich viele Weihnachtsurlauber von Verwandten- und Familienbesuchen zurück. Allerdings sollen die Verkehrstaus nicht so stark sein, wie am 22. und 23. Dezember.

Für folgenden Strecken hat der ADAC eine Stauwarnung herausgegeben:

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berlin

