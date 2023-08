Stau-Warnung fürs Wochenende: Niedersachsen und Bremer beenden ihren Urlaub

Von: Elisa Buhrke

Der ADAC warnt zum Wochenende vor überfüllten Straßen – betroffen sind vor allem Städte und Baustellen-Zonen. Das komplette Verkehrschaos sollte trotz Urlaubsrückkehrern aber ausbleiben.

Hannover – Mit dem Ferienende in Niedersachsen und Bremen bereiten sich zahlreiche Urlauber auf die Heimreise vor. Der ADAC warnt deshalb vor Staus in Norddeutschland, treffen kann es vor allem die A1, A7 und A24. Ein massives Verkehrsaufkommen wie an den vergangenen Wochenende sei in der Zeit von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, aber nicht zu erwarten, so der Verkehrsclub.

ADAC warnt vor Staus und überfüllten Straßen: Hannover und Bremen betroffen

Gerade die Autobahnen und Fernstraßen an der Nordseeküste könnten stellenweise überfüllt sein. „Typischerweise sind die Ballungsräume um Hannover, Hamburg, Bremen und Osnabrück immer problematisch“, sagte eine Sprecherin des ADAC. In Bremen kommt es auch unabhängig von Ferien-Wochenende bis 2024 stetig zu Problemen – dort wird die Weser-Brücke bei Arsten saniert und ist daher nur eingeschränkt befahrbar.

Die Ferien in Niedersachsen und Bremen enden: Das kann am Wochenende wieder zu Staus auf A1, A7 und A24 führen. © IMAGO / Nikito

Insbesondere in den Baustellenzonen kann es zu Verkehrsstaus kommen. Beispielsweise auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück, im Bereich Vechta und Bramsche oder weiter nördlich bei Groß Ippener. Auch auf der A7 sind Baustellen zwischen Göttingen und dem Dreieck Drammetal, bei Hildesheim und zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und Hildesheim-Drispenstedt zu finden. Der ADAC weist zudem auf mögliche Staus auf der A27 zwischen Walsrode und Bremen hin.

Vollsperrung des Elbtunnels: Verkehr bei Hamburg stark eingeschränkt

Wer eine Reise am Samstagabend rund um Hamburg plant, sollte zudem den Elbtunnel möglichst weiträumig umfahren. Dieser ist von Samstag, 12. August, ab 22 Uhr bis Sonntag, 13. August, um 9 Uhr von einer Vollsperrung betroffen. Grund dafür sind Bauarbeiten und die Installation einer neuen Software.

Nicht nur in Niedersachsen und Bremen, sondern auch in vier weiteren Bundesländern sowie in Teilen der Niederlande gehen die Ferien zu Ende. Der Automobilclub berichtet, dass es in der diesjährigen Ferienzeit deutschlandweit deutlich mehr Pannen gab als im Vorjahr. (elb mit dpa-Informationen)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.