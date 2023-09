Stau-Warnung: A1 in Hamburg wird erneut zur Nadelöhr

Von: Sebastian Peters

Stau und Hitze: Die Autobahn GmbH warnt vor Dehydrierung und empfiehlt, ausreichend Wasser mitzunehmen. Stau-Chaos am Wochenende befürchtet.

Hamburg – Aufgrund von Bauarbeiten wird die A1 in Richtung Lübeck/Berlin dieses Wochenende wieder nur auf einer Spur befahrbar sein. Die Autobahn GmbH Nord gab bekannt, dass der Abschnitt zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost neu asphaltiert wird. Der Beginn der Verkehrsbeschränkung ist für Freitag um 18.00 Uhr geplant und soll am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Stau am Wochenende auf der A1: Umleitung-Empfehlung über die A7

In Richtung Bremen/Hannover sind seit Beginn der Bauarbeiten Ende Juli zwei Spuren offen. Die stark frequentierte Autobahn hat normalerweise in beiden Richtungen drei Spuren. In den letzten Wochen und insbesondere an den drei vorherigen Wochenenden hat die Baustelle mit einer einspurigen Verkehrsführung längere Staus verursacht.

Die Autobahn GmbH rät dem überregionalen Verkehr in Richtung Lübeck, südlich von Hamburg die A7 zu nutzen. Sie sollten in Bad Bramstedt der B206 und A20 bis zum Kreuz Lübeck folgen. Innerhalb der Stadt ist die Hauptumleitung vom Dreieck Norderelbe über die A255 und die Elbbrücken zum Horner Kreisel. Von dort aus führt die Route über die A24 zum Kreuz Hamburg-Ost.

Stau am Wochenende auf der A1 befürchtet (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Diese Alternativroute sollte auch von Autofahrern genutzt werden, die nach Berlin fahren möchten. Das erklärte der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl. Die Auffahrt von der A1 zur A24 im Kreuz Hamburg-Ost wird nämlich gesperrt. Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen appellierte Merl an alle Reisenden, genügend Wasser dabei zu haben. Bei längeren Stauzeiten besteht die Gefahr der Austrocknung.

Ab Montag wird der A1-Abschnitt in Richtung Bremen/Hannover wieder zweispurig befahrbar sein. In Richtung Lübeck/Berlin wird er dreispurig sein. Dies gilt jedoch nur tagsüber. Nachts ist während der Woche erneut mit einer einspurigen Verkehrsführung zu rechnen. Die Bauarbeiten sollen am 25. September abgeschlossen sein.