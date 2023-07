Stau und Sperrungen wegen brennendem Lastwagen auf der A2

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die Autobahn wurde teilweise gesperrt. (Symbolbild) © Sebastian Peters

Ein Lkw fing auf der A2 bei Hannover-Buchholz Feuer, verursachte Verzögerungen. Fahrer unverletzt, Brandursache und Sachschaden unbekannt.

Hannover – Auf der Autobahn 2 am Hannover-Buchholz Kreuz hat am Dienstagmorgen ein Lkw Feuer gefangen, was zu erheblichen Verzögerungen führt. Ursprünglich wurde die Fahrbahn Richtung Dortmund vollständig abgesperrt und später nur noch einspurig befahrbar, laut eines Polizeisprechers.

Lkw auf A2 bei Hannover-Buchholz fängt Feuer: Verzögerungen erwartet

Der Lkw-Fahrer bemerkte während seiner Fahrt einen lauten Knall, fuhr daraufhin auf den Standstreifen und entdeckte die Flammen. Er konnte jedoch den Sattelauflieger rechtzeitig vom Fahrerhaus trennen und blieb unverletzt. Der Lkw hatte Feuerzeuge geladen, wie die Polizei mitteilte.

Die genaue Ursache des Brands und der Umfang des entstandenen Sachschadens waren am Dienstagmorgen noch nicht bekannt. Die Polizei konnte dazu zunächst keine Angaben machen.