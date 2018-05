Auf Sonne folgen Gewitter und Starkregen

Starke Gewitter am Vatertag in Niedersachsen möglich

Niedersachsen/Bremen - Nach mehreren Tagen mit sommerlichen Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ausgerechnet für den Feiertag eine deutliche Abkühlung in Niedersachsen und Bremen.

Heute erreicht eine Kaltfront von Westen her Deutschland und überquert bis Freitagmorgen große Teile des Landes. Auf ihrer Vorderseite kommt es in der Warmluft teils zu starken Gewittern. "Am Donnerstag werden die Werte bis zum Abend in weiten Teilen des Landes auf 12 bis 15 sinken", sagte eine DWD-Sprecherin. Tagsüber rechnen die Meteorologen teils mit deutlichen Unterschieden zwischen West und Ost. Während für das Wendland laut DWD noch einmal 26 bis 27 Grad drin sind, werden im Emsland nur 17 Grad erreicht.

"Von West nach Ost ziehen zudem Regenschauer über das Land, die punktuell auch Starkregen, Sturmböen und Hagel mit sich bringen können", sagte die DWD-Sprecherin. Am Freitag werde es voraussichtlich kühl, dafür aber trocken bleiben. Für den Samstag erwarteten die Experten wieder wärmeres Wetter, bevor der Sonntag dann eher ungemütlich grau mit viel Regen werden soll.

Dazu schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite: Heute treten zunächst im Westen einzelne, nach Osten zu vermehrt STARKE GEWITTER mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, HAGEL sowie STURMBÖEN bis 85 km/h (Bft 9) auf. Mit geringer Wahrscheinlichkeit können vor allem im östlichen Niedersachsen einzelne schwere Gewitter (UNWETTER) mit HEFTIGEM STARKREGEN um 30 l/qm in kurzer Zeit, großkörnigem HAGEL und SCHWEREN STURMBÖEN bis 100 km/h (Bft 10) auftreten. Die Gewitteraktivität lässt im äußersten Osten zum späten Abend nach.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de