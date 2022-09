Stader LNG-Terminal: Finanzierung steht – Land gibt 100 Millionen

Von: Sebastian Peters

Geplantes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade © Sina Schuldt/dpa

Bund und Land finanzieren den Bau des LNG-Importterminal in Stade mit jeweils 100 Millionen Euro. Dies hat das Landeskabinett am Dienstag beschlossen.

Stade/Hannover – Die Kofinanzierung von Bund und Land für das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade steht. Nachdem der Bund bereits 100 Millionen Euro dafür zugesichert hatte, beschloss am Dienstag, 13. September 2022, auch das niedersächsische Landeskabinett eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte.

LNG Importterminal in Stade: Bund und Land finanzieren jeweils 100 Millionen Euro

Die Mittel stammen demnach aus dem Umweltressort. Mit zusätzlichen Importen von Flüssigerdgas (LNG) will Deutschland unabhängiger von russischem Gas werden. Das Terminal in Stade soll von der Hanseatic Energy Hub GmbH betrieben werden und voraussichtlich Ende 2023 zur Verfügung stehen.

Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) sagte in einer Mitteilung, mit dem Geld des Bundes und des Landes könne «ein ganz wesentlicher Teil der anstehenden Projektkosten finanziert werden». Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte, dass das Terminal neben dem Umschlag für LNG künftig auch für den Import von grünem Gas ausgelegt sei. „Deshalb ist die Investition in das Stader Terminal gleichsam ein Schritt hin zu einer zukunftsweisenden Energieinfrastruktur“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident.