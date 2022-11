Staatsschutz ermittelt nach Bränden auf Kasernen-Gelände in Niedersachsen

Nach zwei Bränden im Bereich der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne in Cuxhaven ermittelt der Staatsschutz. Ab Januar sollen dort Geflüchtete einziehen. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Nach zwei Bränden im Bereich der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne in Cuxhaven ermittelt der Staatsschutz. Ab Januar 2023 sollten dort Geflüchtete einziehen.

Cuxhaven – Handelt es sich um Anschläge aus der rechtsextremen Szene? Seit Montag, 21. November 2022, ermittelt der Staatsschutz im Bereich der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne im Stadtteil Altenwalde in Cuxhaven in Niedersachsen, weil es dort am Sonntag und auch am Montag zu Bränden gekommen ist.

Staatsschutz ermittelt nach Bränden auf Kasernen-Gelände in Cuxhaven

Das Brisante: Ab Januar 2023 sollen dort Geflüchtete einziehen. „Das vom Brand betroffene Gebäude gehört nicht zu den Gebäuden, die für die Aufnahme von Flüchtlingen genutzt werden sollen“, zitiert der NDR Polizeisprecher Carsten Bode.

Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven in einem Bericht an die Presse schreibt, sei am frühen Montagmorgen gegen 6:20 Uhr ein Brand auf dem Gelände der Kaserne an der Hinrich Wilhelm Kopf-Straße gemeldet worden. Der NDR berichtet in seinem Online-Auftritt, dass ein in der Nähe wohnender Polizeibeamter das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert habe.

Die vor Ort eintreffenden Kräfte von Polizei und Feuerwehr konnten feststellen, dass das ehemalige Unteroffiziersheim in voller Ausdehnung brennt. Bereits am Vorabend hatte gegen 21:40 Uhr vor dem Zaun des Geländes der ehemaligen Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne ein Lastwagen gebrannt.

Feuer auf Kasernen-Gelände in Cuxhaven: Brandanschlag wird von Polizei und Staatsschutz nicht ausgeschlossen

Ob die beiden Brände in Verbindung stehen, kann derzeit nicht gesagt werden. Es liegen zurzeit noch keine konkreten Hinweise zur Brandursache vor. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Durch die Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Ein Brandanschlag wird vonseiten der Sicherheitsbehörden ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da vor dem Hintergrund, dass bald Geflüchtete dort einziehen sollten, ein politischer Hintergrund nicht auszuschließen sei, so die Polizei. Ermittlungen zur konkreten Brandursache können erst beginnen, nachdem die Brandstelle betreten werden kann. Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Weitere Hinweise dazu konnten von der Polizei noch nicht gegeben werden.

