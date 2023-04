Spezialkräfte untersuchen mysteriöse dunkle Substanz in Baltrums Dünen

Von: Steffen Maas

Blauer Himmel, grüne Dünen, schwarze Substanz: Ein Gefahrengutspezialist arbeitet auf Baltrum an einem Fund. © Alexander Gutbier-Wach/Feuerwehr Baltrum/dpa

Auf Baltrum hat ein Spaziergänger eine unbekannte, dunkle Substanz in den Dünen entdeckt. Spezialkräfte untersuchen das Material – eine Gefahr besteht nicht.

Baltrum – Wegen einer unbekannten, dunklen Substanz in den Dünen von Baltrum sind Spezialkräfte der Feuerwehr zu der ostfriesischen Insel ausgerückt. Auch nach Untersuchungen der Gefahrgut-Spezialisten sei noch unklar, um was für einen Stoff es sich handele, sagte der Gemeindebrandmeister der Baltrumer Feuerwehr, Alexander Gutbier-Wach, am Freitag. Demnach könnte es sich um eine Art Bitumen handeln. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Eine Probe des Stoffes wurde in ein Labor auf dem niedersächsischen Festland gebracht. Mit ersten Ergebnissen wird Anfang der kommenden Woche gerechnet.

Spaziergänger auf Baltrum hatte die dunkle Substanz entdeckt

Ein Spaziergänger hatte am Donnerstag weit im Osten der Inseln in den Dünen abseits des Weges auf wenigen Zentimetern am Boden die Substanz entdeckt und Feuerwehr und Ordnungsamt verständigt. Baltrum ist die kleinste der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln und hat rund 500 Einwohner.

Handelt es sich bei der schwarzen Substanz auf Baltrum um Bitumen? Bitumen (lat. für Erdpech) ist ein in Vakuumdestillation aus Erdöl gewonnenes Material und als klebriges und abdichtendes erdölstämmiges Produkt auch in Naturasphalt vorkommt. Es besteht hauptsächlich aus hochmolekularen Kohlenwasserstoffen und enthält daneben chemisch gebundenen Schwefel, Sauerstoff, Stickstoff und einige Spuren von Metallen. In Wasser ist es praktisch unlöslich und wird daher verwendet, um empfindliche Stoffe und Bauteile gegen Wasser zu schützen. Neben der Möglichkeit Bitumen aus Erdöl zu gewinnen gibt es natürliche Bitumenvorkommen auf der Erde, auch Naturbitumen genannt. Das wohl bekannteste Vorkommen ist der Pitch Lake auf der Insel Trinidad. Dort sprudelt ständig flüssiges Bitumen aus dem Untergrund hervor und hat im Verlauf der Erdgeschichte einen Asphaltsee gebildet. Man bezeichnet diese Mischung aus Naturbitumen und Gesteinsmaterial auch als Trinidad-Naturasphalt. (Quelle: chemie.de-Lexikon)

Baltrumer Feurwehr und Spezialisten aus Aurich arbeiten zusammen – Probe wird nun untersucht

Baltrumer Feuerwehrkräfte versuchten zunächst, die zähe schwarze Masse mit Spaten in einem Beutel aufzufangen. Nach eine dreiviertel Stunde hatten die Einsatzkräfte dann eine Fläche von etwa drei Quadratmetern freigelegt, in der sich die feste und teils zähflüssige Substanz befand.

Ein Gefahrengutspezialist untersuchte die Substanz in den Dünen Baltrums. Für eine genauere Bestimmung wurden Proben mit aufs Festland genommen. © Alexander Gutbier-Wach/Feuerwehr Baltrum/dpa

Die Inselwehr alarmierte daraufhin den Kreisbrandmeister des Landkreises Aurich, der am Freitag mit Spezialisten des Gefahrgutzuges der Feuerwehr Sandhorst und des ABC-Zuges der Feuerwehr Osterhusen samt Messtechnik auf die Insel kam. Sie untersuchten den Stoff und brachten die Probe ans Festland.

Gemeindebrandmeister Alexander Gutbier-Wach lobte anschließend die gute Zusammenarbeit mit den Spezialkräften der Kreisfeuerwehr Aurich und den engen Kontakt mit dem Kreisbrandmeister. „Besonders als Inselfeuerwehr ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht allein sind“, freute sich Gutbier-Wach. (stma/dpa)