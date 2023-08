Campact: So wenig Spenden wie seit zehn Jahren nicht

Von: Katia Backhaus

Mit aufsehenerregenden Kampagnen, hier im Juli 2022 in Berlin, kämpft Campact für politische Themen. © afp

Die Nichtregierungsorganisation hat 2022 laut Transparenzbericht weniger Spenden bekommen. Und: Klimaschutz war bei der Bürgerbewegung im vergangenen Jahr nicht mehr das Thema Nummer eins.

Verden – Die Nichtregierungsorganisation Campact hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Spenden erhalten als zuvor. 2022 nahm Campact laut aktuellem Transparenzbericht 14,2 Millionen Euro ein, 2021 waren es 16,9 Millionen. Einen vergleichbaren Rückgang der Spenden hat es seit 2013 nicht gegeben.

„Inflation und wirtschaftlicher Abschwung gehen natürlich auch an uns als spendenfinanzierter Nichtregierungsorganisation nicht spurlos vorbei“, sagt Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz. „Das haben wir im Blick und haben deswegen auch schon 2022 unsere Ausgaben gesenkt.“

2018 knackte Campact die Zehn-Millionen-Spenden-Marke

Seit 2013, als die Spendeneinnahmen laut Transparenzbericht bei 2,8 Millionen Euro lagen, waren diese kontinuierlich gestiegen. Die einzige Ausnahme war das Jahr 2017, in dem die Einnahmen auf 8,4 Millionen Euro (2016: 8,9 Millionen) sanken. Bereits im Folgejahr jedoch knackte Campact die Marke von zehn Millionen Euro.

Zurückgegangen sind jetzt ausschließlich die zweckgebundenen Spenden, also Gelder, die für konkrete Vorhaben eingeworben werden. 2021 standen dafür 5,45 Millionen Euro zur Verfügung, 2022 mit 2,3 Millionen Euro weniger als die Hälfte.

„Zuspruch ist nach wie vor hoch“

Könnte das damit zu tun haben, dass die Kampagnenideen bei den Menschen nicht mehr so gut ankommen? Geschäftsführer Bautz weist das zurück: „Der Zuspruch für unsere Kampagnen ist nach wie vor hoch.“ Das zeige nicht zuletzt die hohe Zahl an Unterstützerinnen und Unterstützern und auch an Unterschriften für die Kampagnen. Es sei aber festzustellen, dass sie „vorsichtiger geworden sind mit Geldausgaben“.

Im vergangenen Jahr hat außerdem das Thema Frieden und Völkerverständigung den Klimaschutz auf Platz eins bei den Kampagnenausgaben abgelöst. 2021 flossen etwa 4,03 Millionen Euro in den Bereich Klimaschutz und Energiepolitik, 2022 gab die Organisation laut Transparenzbericht dafür 571.000 Euro aus. Das meiste Geld steckte sie nun in Kampagnen und Projekte für Frieden und Völkerverständigung (842.000 Euro).

Klimaschutz und Kampf gegen rechts weiterhin wichtig

Das habe nichts mit einer Abwertung des Klimaschutzes als Thema für Campact zu tun, erläutert Pressesprecherin Maria Henk. Im Bundestagswahljahr 2021 sei besonders viel Geld aufgewendet worden, um Klimathemen im Wahlkampf zu stärken. Klimaschutz und der Kampf gegen Rechtsextremismus seien für Campact auch weiterhin zentrale Themen.

Was ist Campact? Campact ist eine 2004 gegründete Bürgerbewegung mit Sitz in Verden, die sich mit Kampagnen, Projekten und Online-Appellen für politische Themen einsetzt. 2019 wurde ihr die Gemeinnützigkeit aberkannt, seitdem ist Campact als Verein und Stiftung organisiert. Ihre Arbeit finanziert die Nichtregierungsorganisation über Spenden.