Sozialverband kritisiert Heizungsgesetz: Es überfordert die Menschen

Von: Andree Wächter

Das Heizungsgesetz ist aktuell das heiße Eisen. Nun hat der VdK seine Verbesserungen mitgeteilt. Eine Forderung: Angst vor der Heizungswende nehmen.

Oldenburg – Es war der große Zankapfel in der Ampel-Koalition in den vergangenen Wochen: das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. In der Wahrnehmung wurde es reduziert auf den raschen Austausch von Öl- und Gasheizungen hin zu Wärmepumpen. Inzwischen hat man das Heizungsgesetz in vielen Passagen gelockert. Dies reicht dem Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen noch nicht. In einer Mitteilung weisen sie darauf hin, dass wichtige soziale Fragen bisher noch unbeantwortet sind. „Anstatt sich um diese Belange zu kümmern, hat sich die Regierung bisher vorrangig mit ordnungsrechtlichen und technischen Details beschäftigt“, heißt es weiter.

VdK-Landesverbandsvorsitzender Friedrich Stubbe hat eine klare Botschaft an die Regierungsparteien: „Wir erwarten, dass die Koalition bis zur parlamentarischen Sommerpause ihre Hausaufgaben erledigt und den Menschen endlich die Angst vor einer klimafreundlichen Heizungswende nimmt. Die verantwortlichen Parteien müssen im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes auch eine sozial gerechte Förderung des Heizungsaustausches beschließen.“

Das Heizungsgesetz wirfr noch viele Fragen auf. Der Sozialverband VdK hat sich dazu geäußert. (Symbolbild) © Christian Ohde/IMAGO

Fest steht, dass es für neue und klimafreundliche Heizungen Fördermittel vom Staat geben soll. Das soll aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds – einem Sondertopf des Bundes – bezahlt werden und „möglichst passgenau die einzelnen Bedürfnisse und soziale Härten bis in die Mitte der Gesellschaft“ berücksichtigen.

Der VdK entgegnet: „Es ist von großer Bedeutung, dass diese Förderung nicht nach dem Gießkannen-Prinzip verteilt wird, sondern nach dem tatsächlichen finanziellen Bedarf der Bewohner. Nur so kann das zerstörte Vertrauen wiederhergestellt und die Akzeptanz für klimafreundliche Politik erhöht werden“, so Friedrich Stubbe.

Stubbe geht noch einen Schritt weiter und sagt: „Es darf nicht sein, dass die Menschen finanziell und organisatorisch überfordert werden. Insbesondere Personen, die von Sozialleistungen abhängig sind, müssen eine 100-prozentige Förderung erhalten, um nicht von der Wärmewende ausgeschlossen zu werden.“ Für Menschen mit geringem Einkommen fordert der VdK eine Förderung, die nach dem Einkommen gestaffelt ist. Es sei inakzeptabel, dass ein Millionär die gleiche Förderung erhält wie ein Rentner. Dies ist tatsächlich noch eine der offenen Fragen im Gesetz.

Darüber hinaus müssen im Heizungsgesetz Ausnahmeregeln für Hochbetagte und Pflegebedürftige geschaffen werden. Diese Menschen wären mit einem Heizungsaustausch und den damit verbundenen Bauarbeiten organisatorisch überfordert. Der Sozialverband VdK fordert die Ampel-Koalition dazu auf, diese sozialen Fragen zu klären und eine gerechte Förderung des Heizungsaustausches im Gebäudeenergiegesetz zu verankern. Nur durch eine gezielte und sozial ausgerichtete Förderpolitik kann die Heizungswende erfolgreich umgesetzt und die Akzeptanz in der Bevölkerung gestärkt werden, so die Überzeugung des Sozialverbandes.

Bis jetzt war eine Ausnahmeregel für Senioren ab 80 Jahren vorgesehen. Diese Altersgrenze gilt als willkürlich und wird vermutlich noch angepasst. Es gibt den Vorschlag, sie auf das Rentenalter zu senken, was aber wegen des hohen Durchschnittsalters der Hausbesitzer sehr viele befreien würde.

Es muss signifikant höheren CO₂-Preisen gerechnet werden

Was bei der aktuellen Diskussion über alte Heizungen vergessen wird: Heizöl, Gas und Benzin werden 2027 deutlich teurer. Dann wird der Verkehrs- und Gebäudebereich in den Emissionshandel der EU einbezogen. Aktuell werden diese Brennstoffe mit 30 Euro je Tonne CO₂ bepreist. Bei der Überführung des Abgabensystems in einen europaweiten Emissionshandel müsse „mit signifikant höheren CO₂-Preisen gerechnet werden“, heißt es in der Analyse von MCC-Wissenschaftlern (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) für die Welt am Sonntag.

Die Experten gehen davon aus, dass es 2030 Preise gibt wie 2022. Damals hatte eine Energiekrise die Preise nach oben getrieben. Genau dieser Anstieg könnte eine gute Motivation sein, jetzt schon in moderne Systeme wie Wärmepumpe zu investieren, sagen die Wissenschaftler.