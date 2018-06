Sorgen und Ängste um den Hof: Berater kümmern sich

Oldenburg - Um Generationskonflikte, Überlastung und Vereinsamung in der Landwirtschaft kümmern sich seit 25 Jahren spezielle Sorgentelefone und Familienberatungen. "Typische Probleme auf den Höfen waren früher oft Konflikte zwischen Jung und Alt, etwa zwischen Müttern und Schwiegertöchtern", blickt Anne Dirksen bei der Landwirtschaftskammer Oldenburg auf die Anfänge der Beratungsstellen zurück.

Dort drehen sich die Themen inzwischen aber auch um Auseinandersetzungen zwischen Vätern und Söhnen, etwa bei der wirtschaftlichen Ausrichtung des Betriebes.

In Niedersachsen betreuen rund 30 Ehrenamtliche die Anrufer in den drei landwirtschaftlichen Sorgentelefonen und Beratungsstellen. "Die Betreuer müssen Stallgeruch mitbringen", sagt Dirksen, "sie sollten also die Zusammenhänge vom Hofleben wie die Wetterabhängigkeit kennen".

Vor 25 Jahren ging es noch mehr um die Rolle der Frau auf den Höfen und um Kindererziehung, wie sich Dirksen erinnert. Wer macht was, wie ist die Arbeitsaufteilung untereinander? Das habe sich verschoben hin zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen Vätern und Söhnen über die Betriebsführung. Da gehe es auch um Lebensqualität, sagt Dirksen: "Darf es ein Leben außerhalb des Hofes geben?" Für die ältere Generation habe der Hof im Mittelpunkt gestanden, die Familie habe sich unterzuordnen. "Das wandelt sich zum Glück, aber dadurch entsteht auch ein unheimlich großes Konfliktpotenzial."

Deutlich zugenommen haben nach Angaben von Dirksen Beratungen zu Trennungen und Scheidungen. Stark gestiegen seien auch Anfragen zu psychischen Problemen wie Überforderung vor gesellschaftlichem Druck, Angst und Einsamkeit.

