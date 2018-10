Wetter verrückt: Sonne satt und bis zu 27 Grad am Samstag

Manch einer mag sich fragen, ob denn der Jahrhundertsommer nie endet, doch die kühlen Nächte zeigen schon deutlich dass der Herbst kommt. Am Wochende werden allerdings noch einmal bis zu 27 Grad erwartet.

In Niedersachsen und Bremen wird es zum Ende der Woche hin sommerlich warm und sonnig. Im südlichen Emsland erwarten Meteorologen am Samstag einen Spitzenwert von 27 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schon am Freitag ziehen nur ab und an Wolkenfelder durch. Meist ist es dann sonnig und mit maximal 22 und 25 Grad warm. Es weht zudem ein schwacher Wind.

In den kommenden Tagen liegen die Temperaturen im ganzen Norden verbreitet bei etwa 25 Grad. Auf den Inseln und in den Höhenlagen des Harzes bleibt es kühler. Doch auch dort scheint die Sonne und es ist trocken. "Diese Temperaturen könnten uns den spätesten Sommertag dieses Jahres bescheren", sagte DWD-Meteorologe Thore Hansen. Werden 25 Grad erreicht, sprechen Meteorologen von einem Sommertag.

Für Oktober sind so hohe Temperaturen ungewöhnlich. Auch nachts sinken die Werte nur auf milde 10 bis 13 Grad. Morgens kann sich noch etwas Bodennebel halten. Das betrifft vor allem das südliche Niedersachsen.

Passend zum Ferienende in Niedersachsen und Bremen bieten sich somit Ausflüge etwa zum Brocken, ins Freilichtmuseum oder an die Nordsee an. Beste Bedingungen, um den Tag draußen zu verbringen, bietet der Samstag. Nach diesem spätsommerlichen Höhepunkt ziehen am Sonntag von Westen her neue Wolken auf. "Diese kündigen den Wetterwechsel zur kommenden Woche an", sagte der Meteorologe. Dann herrsche wieder normales Herbstwetter - kühler, wechselhaft und mit Regen.

Der deutsche Wetterdienst erwartet am Samstag mit Höchstwerten zwischen 22 Grad auf den Inseln und 27 Grad im südlichen Emsland ungewöhnlich warmes Wetter für diese Jahreszeit. In der Nacht zum Sonntag überwiegend klar. Tiefstwerte zwischen 9 Grad im Bergland und 14 Grad entlang der Küste. Weiterhin schwacher Wind aus Südost.

Quelle: kreiszeitung.de