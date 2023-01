Kommt nicht für WhatsApp, Instagram & Co: kein Teetassen-Emoji für Ostfriesland

Von: Andree Wächter

Die berühmte ostfriesische Teetasse war die Vorlage für ein Emoji. © Achim Meurer

Ostfriesland auf allen Smartphones? Dies hätte fast geklappt. Doch das vorgeschlagene Teetassen-Emoji fiel durch. Nun soll ein Sticker den Vorschlag retten.

Emden – Ostfriesland in Niedersachsen ist nicht erst seit dem Komiker Otto Waalkes berühmt. Die ostfriesische Teezeremonie ist sogar seit 2016 Weltkulturerbe. Allerdings wird die Teezeremonie den Sprung von der analogen in die digitale Welt nur über einen Umweg schaffen. Konkret geht es um Emojis, die kleinen Symbole auf einem Smartphone. Das bekannteste Emoji ist der Smiley. Die Gesellschaft Ostfriesland-Tourismus (OTM) hatte die Idee, ein eigenes Emoji offiziell anerkennen zu lassen. Dies wurde nun angelehnt, wie mehrere Nachrichtenportale übereinstimmend berichten.

Der Vorschlag war, für die Teestunde eine Teetasse mit roter Rose zu einem Emoji zu kreieren. OTM-Chefin Imke Wemken hatte mit einer Digitalagentur das Emoji entwickelt. „Ostfriesland steht dafür, dass die Ostfriesen auf den Punkt kommen“, erklärt sie ihre Idee. „Dann lade ich sie zum Tee ein, wir müssen nicht lange schnacken. Emoji geschickt und alle wissen, gleich gibt’s Tee.“ Das Teetassen-Emoji sollte sich auch klar vom dem Kaffeetassen-Emoji abgrenzen.

Im August wurde der Vorschlag beim „Unicode Emoji Subcommittee“ eingereicht, berichtet der NDR. Jedes Jahr nimmt die US-amerikanische Emoji-Foundation neue Symbole in ihre Liste auf. Das vorgeschlagene Tee-Emoji hatte aber keine Chance: „Von denen haben wir eine ganz lapidare Absage gekriegt, dass wir es nicht geschafft haben“, sagt Wiebke Leverenz von der Ostfriesland-Tourismus GmbH. Trotz dieser Niederlage soll es die ostfriesische Teetasse auf die Smartphones schaffen: Anstelle eines Emojis programmieren die Ostfriesen die Teetasse als digitalen Sticker.

Imke Wemkem sagte im August über die Motivation: „Tee ist eines der beliebtesten Getränke weltweit und in vielen Kulturen wird Teetrinken zu speziellen Anlässen auch zelebriert. Auch bei unseren Urlaubern ist die Teezeremonie, die in den vielen Teestuben genossen werden kann, äußerst beliebt. Mit einem eigenen Emoji möchten wir die besondere Bedeutung auch in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck bringen.“

Ob die OTM einen zweiten Anlauf für ihr Emoji unternimmt, ist offen. Sollten sie sich dafür entscheiden, dann sollten sie einige wichtige Köpfe aus dem „Unicode Emoji Subcommittee“ zu einer Teestunde nach Ostfriesland einladen. Dazu gehören: Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta, Facebook, WhatsApp), Bill Gates (Microsoft) und Sunder Pichai (Google), dann klappt es bestimmt in der nächsten Runde und Ostfriesland bekommt sein Teetassen-Emoji.