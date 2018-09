Stallgrößen bei Legehennen: Rechtspraxis widerspricht seit Jahren dem Text der EU-Öko-Verordnung

Syke/Hannover - Von Katia Backhaus. Eine kleine Maschine sorgt im Raum neben dem Hühnerstall für Ordnung. Über Rollbänder laufen die Eier, bis schließlich eins nach dem anderen unter den Stempel kommt und eine rote Folge aus Buchstaben und Zahlen erhält. Der Code identifiziert den Erzeugerhof. Diese Kennzeichnungsregeln gelten in der ganzen Europäischen Union und machen es Verbrauchern leicht, die Herkunft eines Bio-Eis nachzuverfolgen. Doch in der europäischen Öko-Landwirtschaft ist lange nicht alles so simpel.

Zum Beispiel die Frage, wie viele Legehennen in einem Stall leben sollten. Das regelt – auch in Niedersachsen – die EU-Öko-Verordnung. Aktuell heißt es in den Regeln: „Jeder Geflügelstall beherbergt maximal 3000 Legehennen.“

Eine Anfrage beim niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ergibt aber: In Niedersachsen leben im Schnitt 12 470 Bio-Legehennen in einem Stall. Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge, heißt es in der Antwort des Ministeriums, „gibt es in Niedersachsen (Stand 1. Januar 2017) 149 Betriebe mit mindestens 3000 Legehennenhaltungsplätzen – mit insgesamt 1.858.000 Legehennen“.

12.470 Legehennen statt 3000 in einem Stall – ist das nicht ein klarer Rechtsbruch? Nein. Dass niedersächsische Landwirte ganz unbesorgt riesige Ställe bauen können, liegt daran, dass die EU-Verordnung nicht konkret definiert, was ein Stall eigentlich ist. So hat sie – ob bewusst oder unbewusst – den Mitgliedsstaaten viel Raum zur Interpretation gelassen. Und den haben die Länder in ihrem Sinne genutzt. In Deutschland etwa hat die für die Auslegung der EU-Öko-Verordnung zuständige Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK) festgelegt, dass mit dem Begriff „Stall“ auch ein „Stallabteil“ gemeint sein kann.

Die deutsche Interpretation spricht lieber von Herdengrößen

Den LÖK-Vorsitz hat aktuell Thomas Zebunke vom hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Auf Nachfrage erläutert Zebunke: „Eine Geflügelherde darf nicht mehr als die Tierzahl, die in Art. 12 Absatz 3 Buchstabe e der EU-Öko-Verordnung festgelegt ist, aufweisen“ – also maximal 3000 Legehennen. Solange jede Herde „hinreichend von einer anderen Herde“ abgegrenzt ist, „untersagt das EU-Öko-Recht nicht, mehrere dieser getrennten Einheiten aneinander zu reihen“.

Hat also jede Herde ihr eigenes Stallabteil, dürfen beliebig viele Herden unter einem Dach leben. Auch in anderen EU-Ländern wie Frankreich, Italien oder den Niederlanden verfahre man so, schreibt Zebunke. Ganz im Sinne der Interpretation „Stall gleich Stallabteil“ meldet das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: „Die Vorgabe, dass pro Stall maximal 3000 Bio-Legehennen untergebracht sind, wird in der Regel eingehalten.“

Nichtsdestotrotz hat es in der Vergangenheit auch Widerspruch gegeben. So stellte das EU-Komitee für ökologische Erzeugung, in dem Vertreter aller Mitgliedsstaaten sitzen, Mitte März fest: „Der derzeitigen Regelung zufolge meint der Begriff ,Geflügelstall‘ dasselbe wie ,Gebäude für Geflügel‘, und es gilt ein Maximum von 3000 Hennen pro Geflügelstall (= Gebäude).“

Diese Feststellung sei überholt, sagt jedoch Zebunke auf Nachfrage. Spätestens mit der Reform der EU-Öko-Verordnung, die ab 2021 gelten soll, wird sie überholt sein. Denn die Reform legalisiert die seit zehn Jahren angewandte Auslegungspraxis. Eine allgemeingültige Obergrenze für die Zahl der Stallabteile unter einem Dach noch für die Zahl der Tiere pro Betrieb wird es nicht geben. Die Massenhaltung von Legehennen in niedersächsischen Bio-Ställen ist also künftig eindeutig erlaubt.

Wie funktioniert EU-Recht?

Die Europäische Union kann unterschiedlich stark verpflichtende rechtliche Vorgaben machen. Eine EU-Verordnung ist das verbindlichste Instrument: Was darin steht, muss sofort und in vollem Umfang von allen EU-Ländern umgesetzt werden.

Durchführungsbestimmungen regeln, wie die Verwaltungen ein Gesetz ausführen sollen – auch sie haben den Rang von Verordnungen, müssen also von den EU-Ländern befolgt werden.

kab

Von Marc Lentvogt. Wirtschaftlich mag es sinnvoll gewesen sein, den Biobetrieben Spielraum bei der Ausgestaltung ihrer Ställe zu gewähren. Nur wenn die Biohaltung sich rechnet, werden Landwirte bereit sein, sie umzusetzen. Verbraucher müssen sich aber wundern. Worauf ist Verlass, wenn nicht auf das offizielle Regelwerk?

Eine reflektierte Konsumentscheidung ist ohnehin schon fast unmöglich, wenn nicht direkt beim Erzeuger eingekauft wird. Dass mit den wachsenden Interpretationsspielräumen der Reform der EU-Öko-Verordnung ein weiterer Schritt zu Ungunsten der Verbraucher getätigt wird, um jahrelange, irreguläre Praxis zu legalisieren, verhöhnt den Konsumenten. Die EU will mehr sein als eine Wirtschaftsgemeinschaft. In der Tierhaltung bleibt sie den Beweis schuldig.

Quelle: kreiszeitung.de