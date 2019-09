Silbersee bei Hannover: Mädchen findet Phosphor und verbrennt sich

An einem See bei Hannover wurde Phosphor gefunden.

Ein neun Jahre altes Mädchen hat sich an Phosphorresten aus dem Silbersee in Langenhagen bei Hannover verbrannt. Laut Experten handelt es sich um einen sehr seltenen Fund.

Langenhagen - Die Neunjährige habe bei einem Spaziergang einen Phosphorklumpen für einen Stein gehalten und in die Hosentasche gesteckt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Kurze Zeit später reagierte der Klumpen und verbrannte das Mädchen am Oberschenkel und einer Hand. Sie wurde am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht.

Phosphor im Silbersee bei Hannover - Umkreis gesperrt

Laut Polizeiangaben stammt der Phosphor-Fund aus Munitionsresten, die in dem See liegen. Der Silbersee wurde im Umkreis des Fundes gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert und ob der See nach weiteren Gefahrenstoffen durchsucht wird, war zunächst noch unklar.

Experte: Phosphorfunde in Seen extrem selten

„Mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem so etwas in einem niedersächsischen See vorkam“, sagte der Sprengmeister vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, Hans Mohr, am Dienstag.

Das Phosphor stamme hauptsächlich aus alter Munition und Granaten aus den beiden Weltkriegen. Der See in Langenhagen diente bis in die 1950er Jahre als Truppenübungsplatz. Verschiedene Kampfmittel wurden dort erprobt und entsorgt. In den Jahren 2015 und 2016 wurden insgesamt rund elf Tonnen Kampfmittel geborgen.

Phosphor im Wasser ungefährlich

„Solange das Phosphor im Wasser liegt und nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt, ist es ungefährlich“, so Mohr. Erst wenn es an Land geholt werde und trockne, fange es an zu reagieren. Solche Fälle kenne der Experte bis jetzt nur von der Ostseeküste, an der immer wieder Munitionsreste angespült werden.

dpa

