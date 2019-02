Siebenjähriger wird von Transporter erfasst

Aus einer Hofeinfahrt heraus rollte der Siebenjährige auf die Straße. Einen Zusammenprall konnte die Fahrerin eines Transporters nicht mehr verhindern.

Rastede - Mit seinem Trettraktor ist ein Siebenjähriger in Rastede (Kreis Ammerland) aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gerollt und dort von einem Transporter angefahren worden. Trotz sofortiger Vollbremsung habe die 43 Jahre alte Fahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, teilte die Polizei mit.

Der Junge wurde bei dem Unfall am Montag am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock.

