Eisige Karwoche, sonnige Feiertage: Wetter-Umschwung in Niedersachsen ab dieser Woche

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen soll sich ab dieser Woche wandeln. Es könnte zu einem Wetter-Umschwung mit Sonnenschein zu Ostern kommen.

Hannover/Bremen – Schnee, Gewitter und Sturm oder Sonnenschein und hohe Temperaturen? Das Wetter in Niedersachsen hat sich in den vergangenen Wochen von seiner wechselhaften Seite gezeigt. Doch jetzt soll es wärmer und freundlicher werden. Ein Wetter-Umschwung im Norden? Das geht aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie wetter.net hervor. Der Start in der Karwoche wird jedoch frostig.

Niedersachsen-Wetter mit Frost: Erst Minusgrade in den Nächten, dann Temperatur-Umschwung

Am Montag soll es tagsüber in Niedersachsen und Bremen einmal heiter und trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei 9, im Oberharz bei 2 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es teils wolkig, teils klar, weiter trocken. Dabei soll es stellenweise zu Frost zwischen -7 und -2 Grad kommen, die Inseln bleiben frostfrei bei 2 Grad.

+ In der Karwoche soll es kalt in den Nächten werden. So soll es stellenweise zu Frost kommen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Am Osterwochenende soll es dann wärmer werden. (Symbolbild) © Heiko Kueverling/Imago

Am Dienstag bleibt es freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Höchstwerte liegen um 8 Grad, auf den Höhen des Harzes sogar 3 Grad. Es soll weitgehend trocken bleiben. In der Nacht zum Mittwoch soll es wieder zu leichtem Frost zwischen -4 und -1 Grad kommen. Auf den Inseln bleibt es bei 2 Grad frostfrei.

Sonne und bis zu 15 Grad: Wetter in Niedersachsen und Bremen soll immer freundlicher werden

Das Wetter in Niedersachsen wird erst einmal immer freundlicher. Am Mittwoch soll es laut DWD zu viel Sonnenschein und bis zu 11 Grad kommen. In der Nacht zum Donnerstag wird es dann leicht bewölkt, bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt gebietsweise leichter Frost.

Ab Donnerstag könnte dann der Regen oder auch der Schnee Einzug in den Norden halten. Laut der Trendvorhersage des Wetterdienstes wird es bis zum Ostersonntag im Schnitt zu immer höheren Niederschlagsmengen kommen, wobei es jedoch immer wärmer werden soll. Bis zu 15 Grad könnte es laut Vorhersage stellenweise am Ostermontag in Niedersachsen geben.

Meteorologe mit Wetter-Prognose: „Regen, Sturm, Schnee ist momentan für Ostern nicht in Sicht“

Und auch Dominik Jung, Meteorologe von wetter.net, der zuletzt für Ostern „kräftige Schneesignale“ prognostizierte, gibt zu: „Es sieht gar nicht mal mehr so schlecht aus!“. Deutschlandweit soll es am Karfreitag bis zu 15 Grad und am Samstag bis zu 16 Grad kommen. Der Ostersonntag werde dann wahrscheinlich etwas kühler, mit bis zu 12 Grad.

„Die Sonne lässt sich ab und zu mal blicken“, so der Meteorologe in einer Wetter-Prognose weiter. „Regen, Sturm, Schnee ist momentan für Ostern nicht in Sicht.“ Auch der Ostermontag bleibe mild. Anschließend würden die Temperaturen langsam im Mittel ansteigen. Dennoch konnte es zur Kälte-Peitsche bis in den Mai kommen. Eisige Polarluft soll in den kommenden Wochen nach Niedersachsen einströmen.

