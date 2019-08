Sekundenschlaf: Familie überschlägt sich mehrfach mit Kleinbus

Vermutlich infolge eines Sekundenschlafs überschlug sich der Kleinbus einer italienischen Famile auf der Autobahn 7 im Heidekreis.

Egestorf/Bispingen - Eine vierköpfige Familie aus Italien ist am Sonntag auf derAutobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen im Heidekreis mit ihrem Kleinbus verunglückt. Bei dem schweren Unfall am frühen Morgen sei der 53-jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die drei weiteren erwachsenen Familienmitglieder im Bus seien ebenfalls verletzt worden.

Autobahn 7 bei Bispingen: Familie überschlägt sich mit Kleinbus

Vermutlich weil er kurz am Steuer eingeschlafen war, kam der Fahrer des Wagens laut Polizeimitteilung zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen von der Spur ab. Beim Gegenlenken verlor er auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen schleuderte eine Böschung hinunter, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach auf einem Acker.

Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Ein weiterer Insasse und eine Frau in dem Wagen seien schwer verletzt worden, so der Sprecher. Sie kamen wie eine dritte, leicht verletzte Insassin ebenfalls in Krankenhäuser. Weitere Details zu den Verunglückten waren zunächst unklar.

Italienische Familie überschlägt sich mit Kleinbus im Heidekreis

Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen kurzzeitig voll gesperrt, damit der Rettungshubschrauber landen konnte.

ots/dpa

Auf der Autobahn 7 ist erst kürzlich ein alkoholisierter Lastwagenfahrer in eine Baustelle gekracht und verursachte Massenkarambolage.

Quelle: kreiszeitung.de