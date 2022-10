Schwerverletztes Mädchen: Vater fährt betrunken gegen Baum

Von: Johannes Nuß

Bei einem schweren Unfall in Osterholz-Scharmbeck ist Freitag ein 16-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Vater war betrunken gegen einen Baum gerast.

Osterholz-Scharmbeck – Ein 16-jähriges Mädchen ist am Freitagabend, 21. Oktober 2022, bei einem Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) in Niedersachsen schwer verletzt worden. Beteiligt waren an dem Unfall zwei Personen. Wie es in einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa heißt, soll es sich dabei um Vater und Tochter handeln. Der Vater soll mit 1,28 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden haben.

Schwerverletztes Mädchen: Vater rast besoffen gegen Baum – 1,28 Promille Alkohol

Gegen 20:33 Uhr kam es schließlich am Freitagabend zu dem folgenschweren Unfall, als der Sportwagen des Vaters auf der Bremer Straße in Osterholz-Scharmbeck von der Straße abkam. Das Auto prallte erst gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen einen Baum geschleudert. Infolgedessen wurde das Mädchen im Fahrzeug eingeklemmt, während der Vater sich selbstständig aus dem Auto befreien können.

Der Sportwagen prallte erst gegen eine Mauer und wurde von dort gegen einen Baum geschleudert. Die Beifahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. © Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Die Feuerwehr übernahm die Betreuung der eingeklemmten Person und bereitete die technische Rettung vor, welche sich aufgrund der Verformung des Fahrzeugs als sehr anspruchsvoll herausstellte, wie es in einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck heißt.

Vater fährt betrunken gegen Baum in Osterholz-Scharmbeck: Feuerwehr rettet Tochter mit schwerem Gerät

In Rücksprache mit dem zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungsdienst konnte eine schonende Rettung durchgeführt werden. Unter Einsatz von zwei hydraulischen Rettungssätzen konnte die Beifahrerin schlussendlich befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Feuerwehr leuchtete den Bereich noch für die Polizei aus und säuberte die Straße, bevor die Feuerwehrkräfte um 22:14 Uhr wieder einrücken konnten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.

