Schwerer Verkehrsunfall in Hatten: Motorradfahrerin stirbt auf Landstraße

Von: Elias Bartl

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei mit der Schrift „Unfall“ und ein Rettungswagen. © Fotostand/Gelhot/Imago

Bei einem tragischen Unfall in Hatten, ist am Dienstag eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun.

Hatten – Eine Motorradfahrerin erlitt bei einem tragischen Verkehrsunfall am Dienstag, 25. Juli 2023, auf der Hatter Landstraße tödliche Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 55-jähriger Mann aus Wardenburg mit einem Kleinbus die Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg entlang. Beim Linksabbiegen in den Claussenweg stieß er mit einer 43-jährigen Frau aus der Gemeinde Hatten zusammen, die mit ihrem Motorrad die Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten fuhr.

Tragischer Unfall: Motorradfahrerin stirbt

Ersthelfer waren unmittelbar zur Stelle und kümmerten sich um die nicht ansprechbare Frau. Die Rettungskräfte, die kurz darauf eintrafen, versuchten sie zu reanimieren. Trotz der Bemühungen der Notärztin konnte jedoch nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Der Fahrer des Kleinbusses wurde von Rettungskräften behandelt und danach von ehrenamtlichen Mitgliedern des Kriseninterventionsteams der Malteser betreut.



Diese kümmerten sich auch später um die Angehörigen der verstorbenen Motorradfahrerin. Aufgrund der Unfallaufnahme und insbesondere der Rekonstruktion des Unfallhergangs musste die Hatter Landstraße zwischen der Bremer Straße und dem Grenzweg gesperrt werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Elias Bartl sorgfältig geprüft.